Mercedes-Benz прекращает разрабатывать двигатели внутреннего сгорания

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Автоконцерн Mercedes-Benz отказывается от создания двигателей внутреннего сгорания.

О том, что Mercedes-Benz больше не будет разрабатывать двигатели внутреннего сгорания, сообщил руководитель по развитию Daimler Маркус Шефер, информирует enovosty.com/news.

Он заявил, что немецкая престижная марка автомобилей уже создала свои последние двигатели данного типа. Они появятся на новых машинах E-класса и S-класса. После этого Mercedes-Benz сосредоточится исключительно на электромоторах и создании электрокаров.

Шефер признался журналистам, что компания уже вынашивает планы по созданию собственных аккумуляторных батарей и трансмиссии. По словам представителя Daimler, на это выделен немаленький бюджет.

Сейчас сотрудники Mercedes-Benz планируют выпуск нескольких новых электрокаров. На данный момент идет финальная подготовка EQA, построенного на базе А-класса. Также представлен концепт Vision EQS, относящийся к S-классу.

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Позже Маркус Шефер заинтриговал представителей СМИ неожиданным заявлением. Он отметил, что возможно, Mercedes еще когда-нибудь и возобновит постройку двигателей внутреннего сгорания. Однако если это и произойдет, то очень не скоро.