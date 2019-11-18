Почему план Илона Маска построить новый завод Tesla в Германии не имеет смысла

Главная » Последние новости » Новости авто » Почему план Илона Маска построить новый завод Tesla в Германии не имеет смысла Почему план Илона Маска построить новый завод Tesla в Германии не имеет смысла

Закрыть Отправить

Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил на прошлой неделе, что в Германии планируется строительство нового завода.

На прошлой неделе Tesla объявила, что построит новый Gigafactory в Германии, информирует enovosty.com/news.

Это привело бы к появлению 4-й точки Gigafactory Tesla, имеющей предприятия в Неваде, штате Нью-Йорк, Китае, а теперь и в Германии. Не все эти заводы предназначены специально для сборки автомобилей, но они могут быть ими при необходимости. По общему мнению, это означает, что Tesla взяла на себя обязательство построить больше заводов, чем любой другой признанный автопроизводитель в мире.

Tesla могла бы сделать некоторое промышленное предложение для завода в Шанхае, учитывая, что Китай, вероятно, будет лучшим в мире растущим рынком для полностью электрических транспортных средств и что западные автомобильные компании предпочитают строить автомобили там, где они продают их.

Но Европа — это совсем другая история.

Читайте: В Берлине вспыхнул поезд с футбольными болельщиками

Загрузка производственных мощностей в секторе автопроизводства находится на низком уровне в 80%, что является встроенной структурной проблемой, о которой бизнес-лидеры отрасли беспокоились в течение десятилетия.

Европейский автомобильный рынок является крупным и зрелым, и, вероятно, он не будет сильно расти в будущем. Переход к электрификации вызван растущими государственными выбросами и стандартами экономии топлива, а также проблемами с дизельными двигателями после скандала с Volkswagen.

Однако электромобили не решат проблему избыточных мощностей. Европа могла бы полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания, и все еще иметь 20% своих автомобильных заводов, работающих на полных мощностях.

Читайте: Догнать Tesla: Toyota покажет свой первый электрокар в 2020 году

Введение Tesla. Генеральный директор Илон Маск находился в Германии на прошлой неделе на ежегодной премии «Золотой руль». Никогда не упуская возможности поддержать высокий энтузиазм Tesla, Маск дал немецкой публике то, что он хотел, и объявил Берлинский Gigafactory.

Автопроизводство несколько изменчиво; в мире есть действующие заводы, которые существуют с начала 20-го века. Главный сборочный завод Tesla в Северной Калифорнии был открыт в 1960-х годах (Тесла купил его после финансового кризиса). Но по большей части, автомобилестроение в 21-м веке осталось без заказов на дорогие экзотические автомобили и является коммодифицированным процессом.

Маск неоднократно предлагал снова вернуться к этому путем создания высокоавтоматизированных заводов, но Tesla столкнулась с совершенно противоположной ситуацией: на ее заводах уже оказались импровизированные наружные сборочные линии и более высокая численность персонала в помещении, чем у Fremont, когда это был завод General Motors-Toyota в 1980-х гг.

Возможно, Giga Berlin могла бы исправить это, но это не решило бы проблему избыточных мощностей. Суть в том, что Европе не нужно еще больше автомобильных заводов.

Калифорнийская фабрика Тесла

В этом контексте непонятно, зачем Маск хочет построить новый завод. Есть много заводов, которые европейские автопроизводители с радостью продадут ему, а также есть контрактные производители, такие как австрийская Magna, которые могли бы начать сборку автомобилей Tesla быстрее, чем Tesla могла бы построить совершенно новый завод.

Стоит отметить, что, хотя амбиции Tesla звучат великолепно, все эти новые Gigafactories — это предложения на миллиард долларов — и Tesla занимает на них деньги. Если они будут работать 30 лет, надо задуматься об инфляции. Большая часть конкурентов строила свои заводы на деньги, собранные десятилетия назад. И некоторые из этих заводов либо закрываются, либо работают на полную мощность.

Это должно дать повод задуматься, что Маск все же может купить, а не построить новый завод. Но очевидно, что создание чего-то блестящего и нового звучит более заманчиво.

Помимо проблемы избыточных производственных мощностей в Европе, любая новая фабрика Tesla, вероятно, будет удручающе повторять неуклюжий подход Tesla к автоматической сборке. В то время, когда каждый другой крупный автопроизводитель принял промышленную стандартную модель «бережливого производства», впервые разработанную и усовершенствованную Toyota в 1970-х и 1980-х годах, Tesla продолжает работать больше как GM 1950-х годов.

Выход довольно убедительный: Tesla делает хорошие автомобили. Но Маск также создал культ «производственного ада», сбивающий с толку профессионалов отрасли, которые привыкли к транспортным средствам, беспрепятственно движущимся от запуска к производству через год или два. Германия, промышленная страна, особенно хороша в этом, так что Маск, прыгнув с парашютом со своими сумасбродными идеями, может не пройти через все это.

Но, честно говоря, он не должен беспокоиться. Или, может быть, он должен, если его главная цель — сохранить историю Tesla свежей. У Tesla уже есть своеобразная фабрика в Европе, расположенная в Нидерландах, но это центр окончательной сборки, комплектующий автомобили, отправленные из США. Завод «от начала и до конца» в промышленном центре Европы — гораздо более привлекательный сюжет.

Во многих отношениях Маск заслуживает своей репутации гения. Но когда дело доходит до блокирующих и решающих задач, его гений бесполезен. Он постоянно усложняет и выбирает трудный путь, когда легкий путь смотрит ему в лицо.

Если он действительно хочет продавать больше автомобилей в Европе, есть гораздо более простые способы сделать это, чем строить завод, в котором континент не нуждается.