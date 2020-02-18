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Формула Е: лучшие фотографии сезона 2019-2020

Главная » Последние новости » Новости авто » Формула Е: лучшие фотографии сезона 2019-2020
 
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Огромная толпа из 100 000 человек собралась, чтобы посмотреть серию гонок электромобилей.

Формула E  — класс автогонок, в которых используются электромобили с открытыми колёсами. Класс основан в 2012 году и санкционирован международной автомобильной федерацией. Целью его создания стало стремление создать лабораторию для исследований и разработки электрических транспортных средств, помогающую ускорить популяризацию электромобилей, а также выступающую в качестве двигателя инноваций и развития в сочетании с технологиями и духом автоспорта, информирует enovosty.com/news.

Формула Е: лучшие фотографии сезона 2019-2020

Пожарный в шлеме наблюдает за ходом гонки.

Формула Е: лучшие фотографии сезона 2019-2020

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Австралиец Митч Эванс за рулем гоночной машины Panasonic Jaguar обогнал Андре Лоттерера на Porsche на первом повороте и добился значительного преимущества, чтобы выиграть более чем на четыре секунды.

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Победа досталась Максимилиану Гюнтеру из команды BMW i Andretti Motorsport.

Формула Е: лучшие фотографии сезона 2019-2020

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Формула Е: лучшие фотографии сезона 2019-2020 Формула Е: лучшие фотографии сезона 2019-2020 Формула Е: лучшие фотографии сезона 2019-2020 Формула Е: лучшие фотографии сезона 2019-2020 Формула Е: лучшие фотографии сезона 2019-2020 Формула Е: лучшие фотографии сезона 2019-2020 Формула Е: лучшие фотографии сезона 2019-2020 Формула Е: лучшие фотографии сезона 2019-2020

Источник: CNN


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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