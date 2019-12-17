Машина-альпинист: Эверест покорил первый электромобиль

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Электромобиль Hyundai Kona индийской сборки стал первой машиной, покорившей легендарный Эверест.

Кроссовер Hyundai Kona, покоривший Эверест, был собран в Индии. Именно он стал первым автомобилем с нулевым уровнем выбросов, который выехал на высоту 5150 метров над уровнем моря. Конечным пунктом заезда стал северный базовый лагерь Эвереста, информирует enovosty.com/news.

Пилотом машины стал альпинист Аджит Баджадж. Отметим, он вошел в истории как первый индиец, который в 2006 году покорил Северный полюс и установил там флаг Индии.

Заезд на Эверест проходил под девизом Mission-Emission Impossible. Данным лозунгом была подчеркнута сложность рекорда. Чтобы доехать до базового лагеря Баджадж проехал приблизительно 700 километров. Во время заезда температурные колебания достигали 12 градусов.

Справка. В 2016 году на Эверест уже выезжал автомобиль. Три года назад сингапурец Ка Чуан Хунг на спорткаре Nissan GT-R добрался до этого же базового лагеря. Чтобы покорить Эверест путешественник усовершенствовал свою машину, усилив передний бампер и увеличив клиренс. На планирование и подготовку Хунг потратил полтора года.

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