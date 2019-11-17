Жена Шумахера впервые за долгое время прокомментировала состояние своего мужа
Коринна Шумахер призналась, что ее муж хочет сохранить информацию о своем здоровье в тайне. До этого времени она 6 лет отказывалась общаться со СМИ.
Супруга гонщика-легенды Михаэля Шумахера сообщила, что держит информацию о состоянии здоровья мужа в тайне по его же желанию. Об этом информирует британское издание Sun, информирует enovosty.com/news.
Коринна отказалась также 13 ноября пускать к гонщику его менеджера Вилли Вебера. Вебер заявил: «Она опасается, что я увижу правду и расскажу о ней миру».
Жена Шумахера заявила, что на данный момент Михаэль получает все необходимое, о нем очень хорошо заботятся и делают все возможное. Рядом с ним часто присутствуют его дети – дочь Джина-Мари и сын Мик.
Отметим, в сентябре в СМИ просочилась информация, что Шумахеру в одной из клиник провели процедуру восстановления сердечной мышцы. Для этого использовались стволовые клетки. А в прошлом году некоторые журналисты заявляли, что Михаэль уже начал самостоятельно дышать и проявлять некоторые эмоции.
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