Рекордная скорость: автомобиль Bloodhound разогнали до 1010 км/ч (ВИДЕО)

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Реактивный суперкар Bloodhound побил новый рекорд. Во время тестов в Южной Африке его разогнали до 1010 км/ч.

Британский автомобиль Bloodhound, оснащенный реактивным мотором, достиг своей рекордной скорости. Создатели разогнали его в африканской пустыне до 1010 км/ч, информирует enovosty.com/news.

Во время заезда по Южной Африке за рулем находился пилот Королевских ВВС Великобритании Энди Грин. Он заявил, что восхищен стабильностью и уверенностью автомобиля.

Добавим, что расходы на Bloodhound покрывает Ян Ворхест, являющийся довольно богатым йоркширским бизнесменом. По его словам, он рассчитывал на скорость в 1000 км/ч. 1010 км/ч стали для Ворхеста «большим достижением команды и машины».

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Разработчики сообщили, что конструкция суперкара предполагает и установку ракетного двигателя. Именно такую силовую установку намерены установить на Bloodhound в 2020 году. Ожидается, что тогда машина побьет действующий мировой рекорд по наземной скорости. Отметим, сейчас он составляет 1228 км/ч.

Справка. Рекорд скорости в 1228 км/ч был установлен 22 года назад также пилотом Энди Грином. Тогда он находился за рулем британской машины Thrust SSC.