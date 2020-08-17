Автомобиль Toyota Camry нарушил ПДД 28 раз: В полиции удивили «подвигами» рекордсменов-автонарушителей

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости авто

17.08.2020 г.
13:10Автомобиль Toyota Camry нарушил ПДД 28 раз: В полиции удивили "подвигами" рекордсменов-автонарушителей
08:00В МВД приготовили водителям "сюрприз" с камерами автофиксации
14.08.2020 г.
09:22Назван самый популярный автомобиль в Украине
13.08.2020 г.
18:00Автофавориты месяца: Стало известно, сколько украинцы потратили денег на авто
11:02Названы Топ-5 самых популярных коммерческих авто
11.08.2020 г.
14:58Автопром продолжает пике. Сколько авто сошло с конвейеров украинских заводов
11:28Названы Топ-10 самых популярных легковых авто на украинском рынке
Все новости авто

Аналитика

13.08.2020

Протесты в Беларуси: Анатомия белорусской истерии

Протесты в Беларуси: Анатомия белорусской истерии
Сюжеты в соседней с Украиной, обычно спокойной Беларуси в последние недели становились все более скандальными, а в ночь после выборов 9 августа и в последующие ...
03.08.2020

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко
Почему Зеленский взял в «минский формат» Кравчука вместо Кучмы, какие перспективы у очередного перемирия на Донбассе, каковы шансы, что Россия развяжет ...
31.07.2020

Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина

Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина
В "стабильных" России и Беларуси перевернулась новая страница, в Луцке террорист захватил заложников, а в зоне боевых действий на Донбассе началось ...

Последние новости

17.08.2020 г.
17:16 В Парагвае лагуна приобрела загадочный фиолетовый цвет (ФОТО)
16:43 Российская военная "помощь" Беларуси будет означать вторжение, - Reuters
16:25 В столице ужесточают карантин: подробности
16:23 10 тысяч из 35 тысяч погибших в Италии во время эпидемии COVID-19 можно было спасти - доклад
15:58 Европарламент выступил с жестким заявлением по выборам в Беларуси
15:46 Бесконечный ремонт "Адмирала Нахимова" продолжается, - Злой Одессит
15:08 Пока вы меня не убьете, других выборов не будет, - Лукашенко
14:04 Фото дня: В Беларуси протестующие пришли к стенам СИЗО забирать политзаключённых
14:00 Предприятия Беларуси выходят на забастовки: требования рабочих
13:29 Сотни работников минского завода кричат "Уходи": реакция Лукашенко (ВИДЕО)
13:10 Автомобиль Toyota Camry нарушил ПДД 28 раз: В полиции удивили "подвигами" рекордсменов-автонарушителей
12:51 В СМИ рассказали об обоюдоострой зависимости в отношениях Лукашенко с Москвой
12:49 Кравчук почувствовал, что в России захотели мира на Донбассе
12:14 "Логическое решение": Украина разорвала еще одно соглашение с Россией
12:11 Кредиты и карантин: Украинцам рассказали, придется ли выплачивать долги
11:53 COVID-19: Ляшко высказался о переносе выборов в Украине
11:31 Раб не имеет права на сопротивление: на улицах Беларуси не политический выбор, это выбор нравственный - Бутусов
11:30 В Украине изменилось деление на карантинные зоны. Кто оказался в "красной"
11:22 Украинцам рассказали, как будет проходит учебный год в "красных зонах"
11:03 Российские звёзды компенсируют «патриотизм» бешеным гонораром для жителей Крыма
10:29 Новая вспышка в Италии и плюс 100 в Киеве: Что важно знать о коронавирусе 17 августа
10:19 Дальше война? Российский историк рассказал, готов ли Путин сыграть в "белорусскую рулетку"
09:30 Россия - следующая? Военный эксперт рассказал, как белорусские протесты повлияют на Москву
09:18 Если распространение COVID-19 не сдерживать, люди из "группы риска" просто не доживут до конца пандемии - врач-бактериолог
09:10 Новые правила: Украинцам пояснили, как поехать на отдых в Турцию во время карантина
08:41 Нужна только слюна: В США одобрили простой и дешевый тест на коронавирус
08:16 Военная техника без номеров едет по РФ в сторону Беларуси, - СМИ (ФОТО)
08:00 В МВД приготовили водителям "сюрприз" с камерами автофиксации
06:52 Бело-красный флаг в поддержку протестующих в Беларуси вывесили на здании КГГА
16.08.2020 г.
23:37 Папа римский поддержал требования протестующих в Беларуси
23:32 В мире 267 тысяч зараженных COVID-19 за сутки: статистика по регионам
20:37 Китай нашел противоядие от доллара: внедряет национальную цифровую валюту
19:45 Принц Саудовский Аравии Мохаммед вовлек Путина в войну в Сирии - The Guardian
18:19 Фото дня: Протесты в Минске с высоты птичьего полета (Фоторепортаж)
18:12 Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии COVID-19
17:31 Беларусь - военный плацдарм Путина, который может быть использован против Украины - Бутусов
16:58 "Сильнее давите майданную мразь": В Москве прошла акция в поддержку белорусского ОМОНа (ФОТО)
16:33 США и Израиль подготовили истребители F-35 для удара по российской ЗРК С-400
16:27 НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ: нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой - Лукашенко
15:46 Представитель Эрдогана: США поплатятся, если будут действовать против Турции
14:47 Associated Press опубликовало снимок погибшего в Беларуси активиста, опровергающий официальную версию трагедии (ФОТО)
14:32 COVID-19: стали известны правила проживания в студенческих общежитиях во время карантина
14:05 Трамп может объявить о выходе США из НАТО, - Джон Болтон
13:41 В СМИ рассказали о следах побоев у фигуранта дела арестованного российского губернатора Сергея Фургала
13:37 Лукашенко перебросил войска на западные границы
13:14 "Лукашенко должен уйти": еще один белорусский дипломат выступил против действий власти
13:03 Обстоятельства смерти брата Трампа: умер через день после визита президента
10:38 Названы самые опасные места для заражения COVID-19
06:35 На Майдане Незалежности в Киеве волонтеры-альпинисты спасли птицу, которая застряла на стеле (ФОТО)
14.08.2020 г.
19:38 Проект "Северный поток-2" полностью провалился, - Михаил Крутихин
18:47 «Газпром» сдает Европу: Доля российского газа в ЕС рухнула
17:58 В Украине стало больше получателей субсидий, сумма помощи изменилась
17:17 Кремль переходит ко второму шагу в вопросе Донбасса, - Тука
16:53 Способен нести тонну оружия и сутки висеть в воздухе: Турция испытала беспилотник с украинскими двигателями
16:16 Реалии "антифашистов" на Донбассе: Пропагандист "ДНР" призвал заливать свинец в глотки за украинский язык
16:00 "Не будут испытывать даже на обезьянах": В США жестко высказались о российской вакцине от COVID-19
15:56 Кремль запускает последний отсчёт для аншлюса Беларуси, - "Злой одессит"
15:53 В Меджлисе рассказали, как оккупанты тратят крымскую воду
15:49 Стало известно, как в Украине будут менять минималку
15:36 Гибридный энергопарк для производства водорода в Украине обеспечит занятостью более 7400 высококвалифицированных работников
Все новости »

Автомобиль Toyota Camry нарушил ПДД 28 раз: В полиции удивили «подвигами» рекордсменов-автонарушителей

Главная » Последние новости » Новости авто » Автомобиль Toyota Camry нарушил ПДД 28 раз: В полиции удивили "подвигами" рекордсменов-автонарушителей
 
Печать Отправить на почту

 

 

Автомобиль Toyota Camry нарушил правила дорожнего движения 28 раз.

Об этом сообщили в патрульной полиции Украины. На официальной странице полиции появилась сводка о нарушениях, которые происходили на дорогах на прошлой неделе: , информирует enovosty.com/news.

«195 автомобилей, которые двигались со скоростью более 169 км в час, зафиксировали камеры автоматической фиксации за прошедшую неделю.

Самой большой скорость была у автомобилей: Mercedes-Benz GLE, ДОУ КА000 *** — 212 км/ч и Mercedes-Benz GLS 400, ДОУ AХ707 *** — 210 км/ч на автодороге М03 Киев — Харьков — Довжанский, где разрешена скорость на указанном участке — 110 км/ч.

Чаще всего за неделю скоростной режим нарушал автомобиль Toyota Camry, ДОУ ВН159 *** — 28 раз», — написал в патрульной полиции.

Читайте: Спустил триколор: "Гетман Сагадачный" засек танкер РФ в Черном море

Автомобиль Toyota Camry нарушил ПДД 28 раз: В полиции удивили «подвигами» рекордсменов-автонарушителей

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что украинским автомибилистам уготовили сюрпризы на дорогах с камерами фиксации.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 263

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Протесты в Беларуси: Анатомия белорусской истерии
Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко
Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина
США и Китай: здравствуй, новая холодная война!
Виктор Таран: Новое перемирие на Донбассе может оказаться «троянским конем» для Украины
Коронакризис: Европе раздают бесплатно деньги, Украину душат процентами и условиями МВФ
Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно - причины новой эскалации
Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..
"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко
Все статьи







Читайте также

Подведены итоги операции “Безопасное шоссе” за неделю: результат шокирующий
 Сдачу теоретической части экзамена на водительские права будут фиксировать на видео уже с 17 июля
В Украине могут изменить правила получения водительских удостоверений: что предлагают
 Патрульный натрез отказался составлять протокол на нардепа от Слуги народа (Видео)
Спустил триколор: "Гетман Сагадачный" засек танкер РФ в Черном море
 В Украине начали штрафовать за нарушения карантина: Где и кого наказали
Эрдоган пригрозил применить еще большую силу, если в Идлибе будет нарушаться перемирие
 Погонять больше не выйдет: в Украине запускают видеофиксацию нарушений ПДД

Армия

Самолет Су-27
Гранатомет ГР-1
Бронированный автомобиль KRAZ SHREK ONE TC
Беспилотный летательный аппарат Orbiter (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Марченко
Оксана
Резников
Алексей
Грынив
Игорь
Adelon
AG
(Аделон
АГ)
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В МВД приготовили водителям "сюрприз" с камерами автофиксации (4237)

Фото дня: Протесты в Минске с высоты птичьего полета (Фоторепортаж) (3855)

Принц Саудовский Аравии Мохаммед вовлек Путина в войну в Сирии - The Guardian (3228)

Новые правила: Украинцам пояснили, как поехать на отдых в Турцию во время карантина (1842)

Россия - следующая? Военный эксперт рассказал, как белорусские протесты повлияют на Москву (1831)

Китай нашел противоядие от доллара: внедряет национальную цифровую валюту (1735)

Сотни работников минского завода кричат "Уходи": реакция Лукашенко (ВИДЕО) (1722)

Украинцам рассказали, как будет проходит учебный год в "красных зонах" (1711)

Нові правила: Українцям пояснили, як поїхати на відпочинок до Туреччини під час карантину (1633)

Дальше война? Российский историк рассказал, готов ли Путин сыграть в "белорусскую рулетку" (1532)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Старые вагоны – поезда под откос

«Укрзализныця» осталась без колес

Импорт списанных вагонов из России как приговор здравому смыслу


Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Остановите насилие. Жыве Беларусь!
Олег Савченко

Остановите насилие. Жыве Беларусь!

Кумир белорусской молодежи, рэп-исполнитель и лидер группы «ЛСП» Олег Савченко эмоциально высказался о протестах в Беларуси и призвал остановить насилие. ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Европу за 1 евро: в Одесской области заработала паромная переправа (ВИДЕО) (15683)

Фото из украинской электрички поразило жюри конкурса National Geographic (ФОТО) (9496)

Британская королевская семья готовится к празднованию юбилея принцессы Анны (ФОТО) (8956)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


Сибирь и Дальний Восток



help



bigmir)net TOP 100

 