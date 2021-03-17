Южная Корея раскрыла новые подробности о своей боевой машине Redback

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Южнокорейская компания Hanwha Defense опубликовала более подробную информацию о программе боевых машин пехоты Redback.

Подробности были представлены в пресс-релизе от 16 марта, в котором сообщалось о достижении двух ключевых этапов проверки системной интеграции боевой машины пехоты Redback. Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на Defence-blog.

Программа Redback была создана для предоставления передовых технологий военным заказчикам, включая Силы обороны Австралии. Redback находится на рассмотрении Содружества в рамках текущего тендерного процесса по проекту LAND 400 Phase 3.

Команда Redback включает Elbit Land Systems, EOS Defense Systems, Bisalloy Steels, ECLIPS Logistics, Soucy Defense, Milspec Manufacturing и CBG Systems; с постоянно растущим списком австралийских поставщиков, которые будут поддерживать деятельность по снижению рисков LAND 400 Phase 3.

Эти договоренности нацелены на то, чтобы сделать БМП Redback самым безопасным и эффективным транспортным средством.

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Система активной защиты Iron Fist (APS) была успешно продемонстрирована в конце 2020 года, а несколько ракет SPIKE LR2 были успешно выпущены с машины Redback в начале февраля этого года. Оба теста проводились в Израиле.

«Башня Redback с самого начала проектировалась для интеграции передовых технологий, таких как Iron Fist и Iron Vision, а также противотанковых управляемых ракет», — сказал Гал Равив, управляющий директор Elbit Land Combat Systems. «Башня спроектирована так, чтобы легко интегрировать эти передовые системы, поскольку вы не можете достичь оптимальных характеристик для машины и экипажа с помощью систем с болтовым креплением»

Успешные испытания являются ключевыми вехами в проверке наступательной и оборонительной систем защиты Redback.