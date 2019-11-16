В Киеве появились экраны, предупреждающие водителей о превышении скорости

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На Столичном шоссе установили три электронных табло, которые измеряют скорость движения автомобилей. Они должны побуждать водителей не превышать скорость.

Об этом сообщает Центр организации дорожного движения, информирует enovosty.com/news.

Табло работают на базе лазерного измерителя: они фиксируют скорость авто в каждой полосе, которая выводится на цифровой экран в режиме реального времени.

Если скорость в норме — на табло срабатывает зеленый свет, если превышена — красный. Таким образом водителей мотивируют не превышать разрешенный скоростной режим.

Подобные системы позволяют в среднем замедлить трафик на 10%, говорят эксперты.



Напомним, в следующем году МВД Украины планирует существенно увеличить систему штрафов за превышение разрешенной скорости. Планируется также установка на патрульные машины мобильных устройств, которые будут фиксировать нарушения даже во время движения полицейских авто. Впоследствии улицы и трассы оснастят автоматическими камерами.

За девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2369 человек. По сравнению с прошлым годом общее количество ДТП выросло на 6,2%