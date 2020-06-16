Испания инвестирует 4,2 миллиарда долларов для спасения автопрома

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В прошлом месяце японский автогигант Nissan решил закрыть свои заводы в Барселоне, что привело к потере 3000 рабочих мест.

Испания запустила программу стимулирования на сумму 3,75 миллиарда евро (более 4,2 миллиарда долларов), чтобы помочь автомобильной промышленности страны оправиться от последствий коронавируса. , информирует enovosty.com/news.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в своем выступлении в понедельник, как сообщают многочисленные СМИ, что почти 70% средств будет направлено на «цепочку создания стоимости», а другие части будут вложены в обновление существующих автопарков и электрификацию общественного транспорта.

Часть средств также будет инвестирована в замену существующих автомобилей старше 10 лет на более энергоэффективные и новые модели.

Автомобильная промышленность считается одной из многих жизненно важных линий испанской экономики, и 10% ВВП приходится на этот сектор.

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Испания была одной из первых стран, сильно пострадавших от пандемии в Европе, и ввела одни из самых жестких ограничений.

Данные Университета Джона Хопкинса показывают, что более 243 000 человек в Испании были заражены этим вирусом, и он унес жизни более 27 000 человек в стране.

Экономика Испании сократилась на 5,2% в первом квартале 2020 года, и Банк Испании готовится к падению с 6,6% до 13,6% в этом году.

Испания — вторая по величине страна-производитель автомобилей в Европе, которая производит около 3 миллионов автомобилей в год. По данным Statista, она уступает только Германии по количеству производимых автомобилей.

В прошлом месяце японский производитель автомобилей Nissan Motor решил закрыть свои производственные мощности в Каталонии, что привело к потере около 3000 рабочих мест.

Источник: Businessinsider