McLaren представил свой самый практичный автомобиль (ФОТО)

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Автокомпания McLaren похвасталась своей новой моделью GT, ранее известной как Grand Tourer.

McLaren официально презентовал спорткар GT. Создатели назвали его самым практичным, информирует enovosty.com/news.

Новинка построена на базе фирменного монокока MonoCell II-T, благодаря которому автомобиль вышел очень прочным и легким. Разработчики сообщили, что их новое купе весит на сотни килограммов меньше, нежели другие машины «грант-туризмо».

Специалисты McLaren оснастили модель двумя багажниками – передним (на 150 литров), а также задним (на 420 литров). Чтобы основный отсек получился вместительным, корпорация добавила к моноблоку верхний дополнительный элемент и модернизировала моторное отделение.

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McLaren комплектуется 4-литровым турбомотором V8, работающим на бензине. Для уменьшения вибрации мотор поставили на нежесткие опоры. Он комплектуется с коробкой передач (7 ступеней).

Спорткар оснастили новой тормозной системой и подвеской. Последняя способна подстраиваться под особенности дорожного покрытия и увеличивать просвет. Также машина получила новое рулевое управление. Узлы и агрегаты функционируют в одном из трех режимов: Comfort, Sport и Track.