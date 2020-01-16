Hyundai и Kia инвестируют в британский автопром 100 млн евро

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Это крупнейшая инвестиция в британскую автомобильную промышленность с тех пор, как страна проголосовала за выход из ЕС в 2016 году.

Корейские производители оценили стартап в 3 млрд. евро, что сделает его одним из самых ценных британских стартапов. Это также дает толчок для автомобильной промышленности Великобритании в то время, когда инвестиции падают из-за беспокойства по поводу торговых отношений страны с Европой, крупнейшим экспортным рынком, информирует enovosty.com/news.

С момента голосования за Brexit японские автопроизводители Nissan и Toyota вложили значительные средства в создание новых моделей в Великобритании, однако, по данным Общества автопроизводителей и трейдеров, общие расходы в этом секторе резко сократились, поскольку международные инвесторы задерживают или отвлекают финансирование.

Благодаря инвестициям будут построены тысячи электрических автомобилей на заводах в Великобритании и за рубежом.

«Это приведет к значительному сотрудничеству, это гораздо больше, чем просто инвестиции», — сказал главный стратег-менеджер компании Arrival Авинаш Ругобур.

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Партнерство является примером того, как признанные автопроизводители обращаются к стартапам, чтобы помочь им производить аккумуляторные электромобили, поскольку они стремятся заполнить пробелы в своих технологических ноу-хау.

В США компания Ford заключила партнерское соглашение с американской компанией по производству электрических пикапов Rivian для производства новых автомобилей, инвестировав 500 млн долларов. В Европе Rimac, хорватский производитель суперкаров, продает свои технологии ряду брендов.

Янгчо Чи, директор по инновациям в Hyundai, сказал, что компания ускоряет «инвестиции и сотрудничество» с предприятиями, которые специализируются на новых технологиях, таких как Arrival.

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Hyundai и Kia, чье перекрестное владение акциями выглядит в глазах многих как один бизнес, отстали от многих своих европейских конкурентов в развертывании электромобилей в своей линейке.

Автомобили Arrival первого поколения были обычными транспортными средствами, оснащенными аккумуляторной электрической технологией, и использовались такими компаниями, как Royal Mail и BT. Новое поколение моделей было разработано с нуля и использует гибкое «скейтбордное» шасси, которое Hyundai и Kia также будут использовать в качестве базы для новой линейки автомобилей с аккумулятором.

Основанная в 2015 году, компания Arrival сосредоточила свои разработки на городских автомобилях, в которых преобладает дизельное топливо. Но они могут столкнуться с потенциальными проблемами, поскольку городские власти пытаются решить проблемы качества воздуха. Данная инвестиция значит, что новый электромобиль будет сопоставим по цене с обычными дизельными авто, но с намного более низкими эксплуатационными расходами и расходами на топливо.

«Наша цель состояла в том, чтобы сделать электромобили по паритету», — сказал Financial Times исполнительный директор Денис Свердлов.

Будут использоваться новые технологии производства, которые позволяют изготавливать транспортные средства на «микрофабриках», что позволит избежать затрат на оборудование. А это, как известно, вынуждает существующих автопроизводителей эксплуатировать огромные заводы, выпускающие сотни тысяч автомобилей в год.

Компания также сама разрабатывает почти все свои компоненты, что позволяет сократить расходы, минуя существующих поставщиков автомобилей.