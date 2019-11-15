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Стоит взять пример: Нью-Йорк планирует покончить с автомобильной культурой

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У четверти взрослых нью-йоркцев есть велосипед, а половина владельцев велосипедов регулярно ездит по улицам города.

Прогулка или езда на велосипеде в Манхэттене вскоре должна стать намного безопаснее после голосования членов совета Нью-Йорка о строительстве около 400 км защищенных велосипедных дорожек и перепроектировании 2000 дорожных развязок, чтобы сделать их более безопасными для пешеходов, информирует enovosty.com/news.

Спикер Совета Кори Джонсон предложил внести изменения, чтобы «сломать автомобильную культуру» в Нью-Йорке и побудить больше людей ездить на велосипеде, ходить и пользоваться общественным транспортом. У четверти взрослых нью-йоркцев есть велосипед, а половина владельцев велосипедов регулярно ездит по улицам города.

Стоит взять пример: Нью-Йорк планирует покончить с автомобильной культурой

Количество взрослых в Нью-Йорке, которые ездят на велосипеде.

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Каждый день на велосипеде совершается почти полмиллиона поездок , и число велосипедистов растет, несмотря на увеличение числа несчастных случаев со смертельным исходом с их участием. По состоянию на ноябрь 2019 года 26 велосипедистов погибли в Нью-Йорке по сравнению с 10 смертельными случаями в 2018 году.

«В этом году мы потеряли слишком много жителей Нью-Йорка из-за велосипедов, поэтому нам необходимо занять твердую позицию, чтобы обеспечить необходимую инфраструктуру для спасения жизней и ускорения движения наших жителей», — сказал Донован Ричардс, председатель комитета общественной безопасности Нью-Йорка.

Стоит взять пример: Нью-Йорк планирует покончить с автомобильной культурой

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Все больше жителей Нью-Йорка ездят на работу на велосипеде.

В Нью-Йорке количество поездок на работу на велосипеде выросло почти вдвое быстрее, чем в других крупных городах США.

Новые велосипедные дорожки будут защищены физическими барьерами. Пока что менее половины из существующих велосипедных дорожек длиной почти 2000 км в Нью-Йорке защищены ими. Работа 10-летней программы безопасности дорожного движения на сумму 1,7 миллиарда долларов США должна начаться в 2021 году.

Поездки на автобусе

Чтобы побудить большее количество людей пользоваться автобусами, совет проголосовал за создание около 240 км автобусных полос и отдать приоритет автобусам на 750 транспортных развязках в городе с целью сокращения времени в пути. Автобусные остановки будут дополнены местами для сидения и информационными дисплеями в режиме реального времени.

Светофоры на 2000 транспортных развязках будут перепроектированы, чтобы сделать их более безопасными для пешеходов. План также предусматривает создание 9,3 га новых пешеходных площадей по всему городу.

Будут введены новые меры контроля парковки, направленные на предотвращение препятствий для движения на велосипеде, и будет меньше парковочных мест на улице, чтобы препятствовать стоянке автомобилей.

Нью-Йорк является членом нового Альянса глобальных городов G20, организованного Всемирным экономическим форумом. Альянс разработает набор основных руководящих принципов для внедрения технологий умного города для улучшения жизни в пригороде по всему миру.


Автор: Оксана Ельченко
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