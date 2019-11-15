Ford Motor Co дал громкое имя новому электрическому внедорожнику

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Ford подтвердил, что его новый электрический внедорожник будет называться Mustang Mach-E

Ford Motor Co назвал свой новый электрический внедорожник именем Mustang. Об этом автопроизводитель рассказал в стремлении соблазнить клиентов, связав его с моделью, чей инновационный дизайн в 1960-е годы сочетали спортивность и доступность., информирует enovosty.com/news.

Ford подтвердил, что его новый электрический внедорожник будет называться Mustang Mach-E перед дебютным мероприятием, запланированным на воскресенье в Лос-Анджелесе. До сих пор название Mustang использовалось только в линейке спортивных купе, связанных с эпохой мощных автомобилей 1960-х годов в Детройте.

Покупатели в США, Канаде и Европе могут начать делать заказы на электромобили с 17 ноября.

В то время как купе Mustang производятся в Мичигане, Mach E будет выпускаться на заводе в Куатитлане, Мексика.

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Mach E — первый из более чем десятка полностью электрических автомобилей, которые компания планирует выпустить к 2022 году с инвестициями в размере 11,5 миллиардов долларов, поскольку она отходит от традиционных автомобилей с бензиновым двигателем.

Лидер рынка электромобилей Tesla Inc ( TSLA.O ) использовал скорость и мощность для продажи своих автомобилей, а также обновляемое программное обеспечение и большие экраны.

Использование имени Mustang сигнализирует о том, что Ford намерен сделать то же самое, оставив прежнюю стратегию позиционирования электромобилей как практичных, «зеленых» автомобилей.

Конкуренция за потребителей электромобилей усилится в течение следующих нескольких лет, так как все больше производителей автомобилей выпускают электрические модели, а Tesla выходит на новые сегменты рынка.

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что представит высокопроизводительный электрический пикап на мероприятии в Лос-Анджелесе 21 ноября.

Ford и General Motors Co также работают над электрическими пикапами.

В апреле второй по величине производитель автомобилей в США инвестировал 500 миллионов долларов в электрический производитель автомобилей Rivian и заявил, что планирует использовать платформу стартапа в Мичигане для создания нового электромобиля под маркой Ford.

Ford также заключил альянс с Volkswagen AG, чтобы использовать компактную платформу немецкого автопроизводителя для новых автомобилей в Европе.

Резерв на Mustang Mach-E можно сделать на веб-сайте Ford в США, Канаде и Европе, заплатив возвращаемый депозит в размере 500 долларов, говорится в сообщении компании.