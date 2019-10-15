Золотое время: Как и когда купить хорошее авто с большой скидкой

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В некоторые периоды можно купить авто максимально выгодно

В Украине в последнее время начался настоящий автомобильный «бум»: украинцы разметают как новые, так и подержанные авто. В начале осени 2019 года ситуация на рынке стала ещё более оживленной, и этому есть объяснения. Осенью можно максимально выгодно купить железного коня без сильного урона для семейного бюджета, информирует enovosty.com/news.

Есть несколько уловок, которые позволят неплохо сэкономить. В частности — нужно правильно подобрать время для покупки, ведь в конце осени автомобильным дилерам нужно освободить склады, чтобы получить обновленные модели авто. Кроме того, продавцам под конец сезона нужно улучшать статистики продаж и они готовы предлагать покупателям большие скидки. Они могут достичь двадцати процентов, что приятно удивит покупателя. Ещё одна причина, по которой салоны в конце сезона готовы сильно уменьшить цену заключается в том, что по документам в новом году авто станет страшим на год, что скажется на его цене.

Еще одна замечательная возможность хорошо сэкономить — купить автомобиль, который использовался для тест-драйвов. Эксперты говорят, что это большая удача, так как такие машины чаще всего покупают сами работники салонов, но всё же некоторые везунчики могут получить такой щедрый подарок судьбы.

Вместе с тем, эксперты предупреждают о том, что можно и самому попасть впросак, желая сэкономить. Например, переплатив за битую и крашеную машину. Именно потому нужно обязательно осматривать авто при отличном освещении и не стеснятся задавать любые вопросы. Также, эксперты рекомендуют не бояться торговаться и пытаться максимально сбросить цену. Часто продавцы сами завышают цену, будучи готовыми сбросить её во время торга.

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