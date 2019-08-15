Bugatti показала, как будет выглядеть автомобиль за 8 млн евро (ФОТО)

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Завтра Bugatti официально презентует публике свой новый гиперкар Centodieci. Однако уже сегодня в Сеть просочились фото автомобиля.

Завтра в Монтерее ожидается дебют долгожданной модели от Bugatti. Автоконцерн представит гиперкар Centodieci. В переводе с итальянского языка название значит «101». Такое имя символизирует оригинальный автомобиль EB110 SS 1991 года, информирует enovosty.com/news.

Bugatti Centodieci выпустят только в десяти экземплярах. Цена на такую редкую модель составит целых 8 млн евро (8,9 млн долларов США).

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Автомобиль оснащен двумя дверьми. Разработчики изготовили полностью оригинальный кузов, а также сконструировали подковообразную радиаторную решетку. Гиперкар имеет также пять круглых воздухозаборников.

Более детальные характеристики на данный момент отсутствуют. Они появятся завтра, 16 августа, во время официальной презентации.

Справка. Bugatti является французской автомобилестроительной корпорацией, выпускающей автомобили люксовой марки. Сейчас компания – часть состава немецкого концерна Volkswagen AG.

Основателем Bugatti в 1909 году стал Этторе Буггате. Предприниматель первоначально создавал автомобили в заброшенном здании красильни.