Ferrari презентовал новый суперкар Roma (ФОТО)

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Ferrari презентовал новый суперкар Roma, максимальная скорость которого 320 км/ч

Итальянский автопроизводитель Ferrari представил новый спортивный автомобиль Roma, информирует enovosty.com/news.

“Новейшая модель Ferrari получила имя Roma”, — говорится в сообщении. Суперкар, массой 1 472 кг, имеет 2,9-литровый двигатель модели V8 с углом развала цилиндров в 90 градусов с мощностью в 620 л.с.

У Ferrari Roma появились новый руль, 16-дюймовая приборная панель и особый ключ с кнопочной функцией «комфортный доступ». Таким образом теперь, чтобы попасть в спорткар, дверные ручки уже не нужны.

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Автомобиль может разогнаться до 100 км/ч за 3,4 секунды, а до 200 км/ч — за 9,3 секунды. Отмечается, что максимальная скорость спорткара — 320 км/ч. Сроки выхода Ferrari Roma на рынок пока не называются.