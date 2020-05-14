Будет хуже: Что ждет рынок авто в 2020 году

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Пандемия коронавируса дальше будет ещё сильнее обваливать рынок авто

В прогнозе агентства Moody’s сообщается о том, что глобальные автомобильные продажи в текущем году обрушатся на двадцать процентов. В предыдущем прогнозе аналитики предупреждали о 14-процентном падении. Такие цифры прошлось пересмотреть, учитывая усиление глобальной рецессии из-за пандемии коронавируса, информирует enovosty.com/news.

Аналитик Moody’s спрогнозировал, что ситуация должна измениться в 2021 году. Тогда глобальные автомобильные продажи, скорее всего, вырастут на 11,5 процентов. Такое предположение можно сделать, учитывая допущение о том, что ВВП стран большой Двадцатки через год вырастет на 4,8 процента.

А вот ситуация в текущем году для авторынка достаточно плачевная. На территории Европы спрос на авто снизился на тридцать процентов, в Соединенных Штатах — на 25. В Украине за прошлый месяц производство автомобилей упало на 58%.