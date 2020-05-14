РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости авто

14.05.2020 г.
12:30Будет хуже: Что ждет рынок авто в 2020 году
07:50ТОП-10 самых надежных кроссоверов современности
07:15Автокомпании Skoda - 125 лет. Как развивался старейший производитель автомобилей
13.05.2020 г.
10:56Что будет с ценами на автомобили после карантина
12.05.2020 г.
17:56Volvo разрабатывает новый флагманский кроссовер
13:40Citroen готовится выпустить новое поколение модели С4: подробности о новинке
12:40Стала известна новая дата начала работы автофиксации нарушений ПДД
Все новости авто

Аналитика

14.05.2020

«Боливар не выдержал двоих»: Витренко увольняют из «Нафтогаза»

«Боливар не выдержал двоих»: Витренко увольняют из «Нафтогаза»
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, который исполнял роль «первой скрипкой» по защите интересов Украины в Международном арбитражном ...
13.05.2020

Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»

Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Будущее Украины после эпидемии коронавируса достаточно туманно. Действующая власть оказалась неспособной реагировать на вызовы современного общества, ...
08.05.2020

Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая

Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая
В продолжение рассмотрения темы готовности основных ядерных держав к Третьей мировой войне обратимся к военным потенциалам США, России и Китая, чтобы ...

Последние новости

14.05.2020 г.
14:37 Министр Криклий лоббирует законопроект, который обернется экологической катастрофой для Днепра – Вадатурский
12:30 Будет хуже: Что ждет рынок авто в 2020 году
12:23 ЕС готовится открывать границы
11:29 Новая глава нефтяной эпопеи: биржи опять охватит паника
11:26 "Мне тяжело": Меркель пояснила, что мешает хорошим отношениям с Россией
11:24 Коронавирус не помеха: Армия США возобновит масштабные учения под носом РФ
11:20 Саудовская Аравия потратит 2 миллиарда на покупку в США крылатых ракет
10:11 Глава МОЗ озвучил новую позицию по открытию метро в Киеве
10:06 НБУ вводит в оборот новую монету
10:04 В Украине впервые количество выздоровлений больше чем количество больных за сутки
09:04 Лучше не покупать: Названа самая уязвимая перед коронавирусом валюта
09:01 В СНБО встревожились: Украине грозит дефицит воды
08:58 Скоро россиян ждет неприятный сюрприз, - Аnti-colorados
08:56 "Важно быть реалистами": В ВОЗ сделали пугающее заявление о коронавирусе
08:38 ГБР и СБУ задержали руководство Одесской таможни за тотальную коррупцию (ФОТО, ВИДЕО)
08:30 Коронавирусом в Украине заразились 16 847 человек. Что важно знать 14 мая
07:50 ТОП-10 самых надежных кроссоверов современности
07:30 Штрафы значительно выросли: Верховная Рада ужесточила наказание за умышленное повреждение линий связи
07:15 Автокомпании Skoda - 125 лет. Как развивался старейший производитель автомобилей
07:07 Зараженный коронавирусом пресс-секретарь Путина Песков рассказал, что "пневмония пожирает его легкие"
07:00 Красоты много не бывает: в Карпатах расцвели крокусы (ФОТО)
06:00 Коронавирусный стрит-арт: яркие фото со всех уголков мира (ФОТО)
00:07 Главный переговорщик России по Украине вопреки санкциям Евросоюза тайно прилетел в Берлин
13.05.2020 г.
23:50 В Сети появилась смешная карикатура Сергея Елкина про Путина "отменившего" режим самоизоляции
23:00 Иранский корабль Konarak затонул из-за неудачной минной кладки, а не от удара ракеты, - источник
22:00 ВМС США начали летные испытания MQ-8C с новым поисковым радаром
20:58 Ученые установили происхождение кратеров на поверхности Луны
20:44 СБУ блокировала деятельность интернет-агитаторов, действовавших по заданию спецслужб РФ
20:28 Польша не продлила договор с РФ о транзите газа в ЕС, - Злой Одессит
19:56 В США проходят испытания инновационного вертолета SB>1 Defiant (ВИДЕО)
19:42 Нацполиция блокировала деятельность нарколаборатории
19:13 Из экономики выбивают последний фактор ее конкурентоспособности, - Алексей Кущ
18:58 Рада запретила штрафовать за просрочку оплаты по кредитам для бизнеса
18:47 Украинцам смягчили условия пребывания на улице
18:27 Скоро россиян ждет неприятный сюрприз, - Аnti-colorados
17:53 Армия США возобновляет крупномасштабные учения в Европе
17:44 Итальянская провинция напоминает об автономии и самостоятельно ослабляет карантин
17:27 Рада отменила некоторым ФЛП обязательство по ежемесячной уплате ЕСВ: подробности
16:59 Чтобы Украина вступила в НАТО нужно думать, как закрывать или замораживать конфликт на Востоке, - Капитоненко
16:39 В РФ приостановили использование аппаратов ИВЛ "Авента-Мс"
16:01 Кремль становится младшим партнером китайского режима, - эксперт
15:32 Кабмин анонсировал второй этап ослабления карантина
15:04 США возвращают назад российские аппараты ИВЛ, которые привели к пожарам и гибели людей в больницах Питера и Москвы
15:02 Прибыль банковского сектора выросла на 23,8%
14:58 Меган Маркл выпустит книгу о своей жизни в королевской семье
14:48 Уголовные дела Амирханяна не расследуют по поручению советника Венедиктовой Ватутина - СМИ
13:12 "Самый провальный проект": Кремлевская спецоперация потерпела тотальное фиаско, - "Злой одессит"
13:09 Эксперт пояснил, почему Рада приняла антиколомойский закон
13:06 Рада приняла решающий закон о ПриватБанке, который требовал МВФ
13:01 Стало известно, почему в Украине не запускают транспорт
12:08 Три страны ОПЕК нарушают историческое соглашение
12:05 Стало известно, когда в Украине могут открыть садики
11:42 Союз предпринимателей призывает Кабмин прекратить нерыночное ценообразование на рынке электроэнергии
11:37 Украинские предприятия пытаются создать препараты для лечения COVID -19, - Степанов
11:37 Запрет выезда заробитчан за границу. Шмыгаль прокомментировал ситуацию
11:29 Людей, больных COVID-19, выписали из больницы и отпустили по домам
11:26 Второго Крыма у Путина нет, от первого осталось одно похмелье, - Гозман
11:22 Санкции и помощь: В ЕС ответили на заявления России о COVID-19
11:20 Если не изобретут вакцину от COVID-19, карантин придется вводить каждую зиму, - эксперты
11:05 В ЕБРР рассказали, как упадет экономика Украины
Все новости »

Будет хуже: Что ждет рынок авто в 2020 году

Главная » Последние новости » Новости авто » Будет хуже: Что ждет рынок авто в 2020 году
 
Печать Отправить на почту

 

 

Пандемия коронавируса дальше будет ещё сильнее обваливать рынок авто

В прогнозе агентства Moody’s сообщается о том, что глобальные автомобильные продажи в текущем году обрушатся на двадцать процентов. В предыдущем прогнозе аналитики предупреждали о 14-процентном падении. Такие цифры прошлось пересмотреть, учитывая усиление глобальной рецессии из-за пандемии коронавируса, информирует enovosty.com/news.

Аналитик Moody’s спрогнозировал, что ситуация должна измениться в 2021 году. Тогда глобальные автомобильные продажи, скорее всего, вырастут на 11,5 процентов. Такое предположение можно сделать, учитывая допущение о том, что ВВП стран большой Двадцатки через год вырастет на 4,8 процента.

А вот ситуация в текущем году для авторынка достаточно плачевная. На территории Европы спрос на авто снизился на тридцать процентов, в Соединенных Штатах — на 25. В Украине за прошлый месяц производство автомобилей упало на 58%.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 2452

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая
Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой
Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы
"Родительница" коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19
Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса
Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Минэкономики защищает «троллей»?
Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО
Итоги недели: Украина в плену редкой стихии, послабление карантина и новая надежда мира
Все статьи


Читайте также

ЕС готовится открывать границы
 В Украине впервые количество выздоровлений больше чем количество больных за сутки
Лучше не покупать: Названа самая уязвимая перед коронавирусом валюта
 "Важно быть реалистами": В ВОЗ сделали пугающее заявление о коронавирусе
Коронавирусом в Украине заразились 16 847 человек. Что важно знать 14 мая
 Коронавирусный стрит-арт: яркие фото со всех уголков мира (ФОТО)
Коронавірусний стріт-арт: яскраві фото з усіх куточків світу (ФОТО)
 Сотрудники компании Twitter отныне могут работать удаленно всю жизнь

Армия

Боевая машина пехоты БМП-3
Бронетранспортер БТР-3У
Противоракетный комплекс «THAAD» (США)
Боевой модуль «Десна»
Вся армия    >>

Персоны

Клинтон
Хиллари
Вадатурский

Алексей
Пинзеник
Виктор
Береза
Борислав
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Рынок электромобилей быстро растет: украинцы отдают предпочтение б / у вместо новых


Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой (12422)

Историческое фото: Черчилль у входа в бункер Гитлера в июле 1945 (12396)

Китайский ученый заявил о самом опасном свойстве коронавируса (12352)







Апокалипсис

работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


Loading...


help



bigmir)net TOP 100

 