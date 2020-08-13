Автофавориты месяца: Стало известно, сколько украинцы потратили денег на авто

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На самые дорогие авто тратились в Черновцах и столице

В прошлом месяце в стране было зарегистрировано больше 8,3 тысяч новых авто на общую сумму 260 миллионов долларов. Это на десять процентов больше, чем в этот же период в 2019 году. В ТОПе любимчиков украинцев — Renault, которых было куплено почти 1,5 тысяч на 22 миллионов долларов без учета стоимости дополнительного оборудования, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, украинцы облюбовали Toyota и Hyundai. Cамые дорогие автомобили в этот период были приобретены жителями Черновцов. В этом регионе средняя цена каждой машины превышала 36 тысяч долларов, в то время как средняя стоимость по Украине составила 31 тысячу долларов.

Больше всего автомобилей в июле 2020 года купили жители столицы. В Киеве стало больше на 3,3 тысяч машин. В тройке лидеров по также жители Днепра и Харькова.

Самые популярные у украинцев автомобили — Renault Sandero (549), кроссоверы Renault Duster (437), Toyota RAV4 (365), Renault Logan (329), Hyundai Tucson (279 ).

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Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что украинский автопром продолжает падение. В первой половине текущего года выросло только производство автобусов