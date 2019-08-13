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Audi анонсировала премьеру «горячего» универсала

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Немецкая корпорация Audi пообещала показать на Франкфуртском автосалоне новый автомобиль. Им станет 600-сильный универсал RS6 Avant.

На своем официальном ресурсе Audi продемонстрировала первый тизер RS6 Avant. Премьера новинки состоится в начале сентября во время проведения автосалона во Франкфурте, информирует enovosty.com/news.

Известно, что универсал будет комплектоваться четырехлитровым турбомотором. Отметим, подобные установки есть в таких известных марках, как Porsche Panamera и Lamborghini Urus. Мощность RS6 Avant составит 600 лошадиных сил, а это на 40 сил больше, чем в существующем универсале Audi.

Силовую установку разработчики усилят восьмиступенчатой коробкой передач, а также полноприводной системой Torsen. Благодаря применению модульного дизайна MLB новинка будет на 80 килограммов легче, чем предыдущая модель.

Создатели уверяют, что всего за 3,6 секунды новая модель сможет набрать скорость 100 км/ч. Максимально RS6 Avant будет разгоняться до 310 км/ч.

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Справка. Ранее сообщалось, что в текущем году Audi намерена выпустить не меньше шести новых или усовершенствованных «заряженных» моделей RS. Эксперты ожидают скорого появления усовершенствованных спортивных кроссоверов RS Q3 и RS Q3 Sportback, а также хэтчбэка RS7 Sportback.


Автор: Катерина Лукьянчук
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