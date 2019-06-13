Илон Маск замахнулся на создание автомобиля-субмарины

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Илон Маск вместе с сотрудниками Tesla намереваются воспроизвести автомобиль-субмарину, замеченную в фильмах о Джеймсе Бонде. Миллиардер заявил, что дизайн такой машины уже готов.

Глава компании Tesla во время встречи с группой акционеров заявил, что компания может когда-то создать автомобиль-субмарину. Эта машина, по словам Илона Маска, будет напоминать ту, которая появлялась в фильме о Джеймсе Бонде («Шпион, который меня любил»), информирует enovosty.com/news.

Маск выразил уверенность в перспективности такой модели. Рынок для автомобиля-субмарины будет «маленьким, но полным энтузиазма», добавил он.

Миллиардер отметил, что создателям придется попотеть над разработкой машины-субмарины. «Возможно мы когда-то сделаем такой автомобиль, и это будет весело», — подытожил Маск.

Напомним, в 1977 году в фильме о Джеймсе Бонде был замечен автомобиль Lotus Esprit, который перевоплощался в субмарину. Трансформация происходила одним нажатием кнопки.

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Пять лет назад Илон Маск приобрел оригинальный Lotus Esprit, выложив за него немалую сумму – 997 тыс. долларов. Тогда он завил представителям СМИ, что разочарован, ведь авто на самом деле не может превращаться в субмарину.