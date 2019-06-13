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BMW рассекретила внешность нового кроссовера (ФОТО)

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Корпорация BMW показала, как будет выглядеть новая линейка долгожданного кроссовера BMW 3 Series. Официальная презентация автомобиля пройдет на ежегодном франкфуртском автосалоне.

BMW рассекретила внешний вид универсала BMW 3 Series. От прошлых поколений новинка будет существенно отличаться. Она получила более массивные габариты и мощные фары. Разработчики также оснастили автомобиль горизонтальными передними воздухозаборниками, выполненными в Т-образной форме, информирует enovosty.com/news.

BMW рассекретила внешность нового кроссовера (ФОТО)

Багажник рассчитан на объем 500 литров. Если же сложить задние сидения, в машину можно упихнуть 1500 литров груза.

Салон BMW 3 Series выполнен в том же стиле, в котором изготовлен седан, дебютировавший в 2018 году. Кроссовер оснащен панорамной крышей, имеет трехзонный климат-контроль, подстраиваемую подвеску и дифференциал-самоблокировщик.

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BMW рассекретила внешность нового кроссовера (ФОТО)

Покупатель сможет выбирать один из шести вариантов двигателей. Разработчик предлагает бензиновые (мощность: 184 л.с., 258 л.с. и 374 л.с.) и дизельные (150 л.с., 190 л.с. и 265 л.с.) моторы. Соответственно, разной будет и коробка передач.

BMW рассекретила внешность нового кроссовера (ФОТО)

Ожидается, что на европейском рынке новинка BMW появиться уже осенью текущего года. Мировая премьера пройдет на автосалоне во Франкфурте.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 1095

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