Акции Renault упали до шестилетнего минимума на фоне слухов о распаде альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, — Reuters

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Акции Renault упали до шестилетнего минимума на фоне слухов о распаде альянса Renault-Nissan-Mitsubishi

Акции Renault упали до шестилетнего минимума на фоне появления слухов о прекращении 20-летней деятельности альянса Renault-Nissan-Mitsubishi после ухода Карлоса Госна. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Напряженность во франко-японском концерне Renault-Nissan-Mitsubishi усилилась после предъявления обвинений в финансовых махинациях экс-главе Nissan Motor Co. Карлосу Госна в ноябре 2018 года. После бегства от японского правосудия Госн назвал альянс «маскарадом».

В понедельник утром, 13 января, появилось сообщение о том, что руководство Nissan строит планы на случай непредвиденных обстоятельств по разрыву с Renault. Фондовый рынок сразу отреагировал на сообщение и уже в 15.28 акции Renault упали на 3,2%, достигнув шестилетнего минимума.

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По словам анонимных источников, компании Renault и Nissan пытаются найти решение проблем с помощью своего давнего партнерства и запустить новые совместные промышленные проекты. Однако пока что эти усилия не дали видимых результатов. Отношения внутри альянса еще больше обострились в прошлом году из-за неудачной попытки Renault объединиться с Fiat Chrysler.