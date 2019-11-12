Китайцы создали конкурента Nissan Leaf

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В Китае разработали электромобиль Aiways U5. Разработчики позиционируют эту модель как конкурента Nissan Leaf, Renault Zoe и даже Tesla Model 3.

Новый китайский электрический кроссовер Aiways U5 уже прошел сертификацию на территории Европы. Продажи новинки в европейских странах должны стартовать весной 2020 года. В Китае же автомобиль поступит на рынок 29 ноября текущего года, информирует enovosty.com/news.

Поднебесная планирует продавать Aiways U5 в тех странах Европы, где власти позаботились об предоставлении наивысших субсидий на покупку электромобиля.

Разработчик уверяют, что цена на новинку не превысит 25 тыс. евро. Китайцы намерены благодаря субсидированию сделать эту модель самой дешевой на рынке.

Например, для жителей Германии государственная помощь на покупку электромобиля составляет около 6 тыс. евро. Таким образом, учитывая скидку, немец может приобрести Aiways U5 за 19 тыс. евро.

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Запас хода новой китайской модели составляет 500 – 600 километров. Емкость литий-ионной батареи – 63 Квт/ч. Предусмотрена покупка и дополнительного аккумулятора. Разработчики также заявили, что машина имеет современный дизайн, а также диодную оптику. Aiways U5 построена таким образом, чтобы коэффициент аэродинамического сопротивления был максимально низким (0,29).