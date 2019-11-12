Китайцы создали конкурента Nissan Leaf

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Фото, которые "ломают" законы физики

Все фото »

Новости авто

12.11.2019 г.
13:43Китайцы создали конкурента Nissan Leaf
13:30Украинским водителям рассказали, что нужно делать в случае утери водительского удостоверения
12:00В Украине объявили Неделю безопасности дорожного движения: что это значит
07:50В СССР существовал уникальный спорткар ЗИЛ, разгоняющийся до 280 км/ч (ФОТО)
07:00Вокруг законопроекта о детских автокреслах разгорается скандал
11.11.2019 г.
21:59Названы ТОП-5 наиболее популярных электрокаров в Украине
15:00На автошоу показали самый дорогой в мире Ford Mustang (ФОТО)
Все новости авто

Аналитика

11.11.2019

«Мотор Сич» выбросили в пропасть?

«Мотор Сич» выбросили в пропасть?
Полоса скандалов и крайне тяжелая ситуация, в которую попало некогда легендарное запорожское авиадвигателестроительное предприятие «Мотор Сич», является ...
11.11.2019

Экономика Зе: госбюджет 2020 - конец эпохи бедности?

Экономика Зе: госбюджет 2020 - конец эпохи бедности?
На текущей пленарной неделе профильные комитеты парламента рассмотрят внесенный правительством ко второму чтению проект бюджета-2020, чтобы подготовить ...
09.11.2019

Андрей Рева: Россияне первыми скупят украинскую землю. Для них - это оружие экономического давления

Андрей Рева: Россияне первыми скупят украинскую землю. Для них - это оружие экономического давления
О рынке земли, социальных стандартах, пенсионной реформе и многом другом в интервью «Экономическим новостям» рассказал известный украинский политик, ...

Последние новости

12.11.2019 г.
18:05 «Мотор Січ» викинули в прірву?
18:03 Украина не Северная Корея: стандарты новостей не власть должна разрабатывать, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
17:48 В Днепре горит больница Мечникова: происходит экстренная эвакуация больных (ВИДЕО)
17:26 Reuters: Евросоюз принял решение о реализации новых оборонных проектов
17:03 Украине нужен реальный, а не фиктивный рынок земли, - Ирина Геращенко (ВИДЕО)
16:51 В Украине планируется уменьшить давление на бизнес со стороны органов рыночного надзора
16:42 Определены пять органов, без которых человек может жить
16:19 В Чикаго из-за сильного снегопада отменено более 1200 рейсов (ВИДЕО)
16:02 Associated Press: В Великобритании экономика показывает рост, несмотря на неопределенность с Brexit
15:54 Алексей Гончаренко объяснил, почему Зеленский хочет ввести цензуру в Украине (ВИДЕО)
15:25 ПЦУ призывает украинцев не отказываться от вакцинации
15:18 В НБУ сообщили о замедлении роста цен
15:06 Банковский кризис в РФ проходится катком по россиянам, - Злой Одессит
15:00 Жители Северной Ирландии случайно нашли клад из старинных золотых монет
14:57 Сотрудник полиции устроил стрельбу в харьковском метрополитене
14:46 Дубинский объяснил откуда у него 24 квартиры, а у мамы - Мaserati (ВИДЕО)
14:41 Утверждены новые правила пользования киевским метрополитеном
14:40 В Раду внесли законопроект о запрете производства меха в Украине
14:20 В Беларуси в результате пожара в воинской части полностью сгорели 3 танка
14:00 Новое сверхзвуковое оружие Китая увеличит максимальную дальность удара бомбардировщика H-6N до 6000 км
13:54 "Газпром" не подпишет контракт о продлении транзита газа. Готова ли Украина?
13:45 Мэр итальянского города выплатил штраф шестью мешками монет (ФОТО)
13:43 Китайцы создали конкурента Nissan Leaf
13:35 Мажоритарщики «Слуги народа» отказались голосовать за рынок земли, - Александр Дубинский (ВИДЕО)
13:35 Реприватизация "Укртелекома" оттолкнет иностранных инвесторов от Украины – СМИ
13:30 Украинским водителям рассказали, что нужно делать в случае утери водительского удостоверения
13:20 Опасное приземление: американские пилоты посадили самолет на обледеневшую полосу (ВИДЕО)
13:10 В Украине успешно испытали новый дрон-камикадзе (ВИДЕО)
12:45 В ВСУ протестировали новый вариант сугубо женской формы одежды: результаты
12:33 Новое поколение альтернативного оружия: Британский генерал рассказал о близости Третьей мировой войны
12:30 Шведские гранатометы Saab получат управляемые боеприпасы
12:30 Исторический рекорд: Украину завалили картошкой
12:18 В Китае мужчина распылил химикаты в детском саду: пострадали более 50 детей
12:15 В Сети показали, как выглядит заброшенный аэропорт, который не трогали 25 лет (ФОТО)
12:00 В Украине объявили Неделю безопасности дорожного движения: что это значит
11:54 Синоптики: В Украину надвигается новая волна похолодания
11:41 Почему слова Галкина - это приговор российской телепропаганде, - Портников
11:30 В "Борисполе" назвали самые пунктуальные авиакомпании
11:24 В КМУ рассказали, чем должна закончиться война с РФ
11:00 Путин и Меркель поговорили об Украине. Что решили?
10:55 Назарбаев готовит встречу Зеленского с Путиным "один на один"
10:44 Импортируя электроэнергию, мы финансируем экономику других стран вместо своей, - Кушнирук
10:26 Законопроект об изменениях в энергетическое законодательство противоречит обязательствам Украины по евроинтеграции, - ЕБА
10:20 Лавина «зрады» сойдет однозначно: Украина готова к отмене антироссийских санкций, — Кулеба
09:25 Профессор рассказала, что грозит Украине в случае распада РФ
09:12 В Сети хохочут над "модной" одеждой от пропагандистов "ДНР"
08:59 Важные перемены: украинцев предупредили о "сюрпризе" с пенсиями
08:38 Давил на Украину: Всплыли новые детали о шантаже Трампа
08:33 Израиль ликвидировал лидера боевиков. Ситуация резко обострилась
08:29 Новы домам прогнозируют взрывной рост цен
08:27 НАБУ пришло в Райффайзен Банк Аваль, чтобы задержать главу правления
07:50 В СССР существовал уникальный спорткар ЗИЛ, разгоняющийся до 280 км/ч (ФОТО)
07:40 Китайские компании начали продавать вертолеты-беспилотники на Ближний Восток
07:30 Появилась информация, как будет выглядеть е-билет для киевских школьников (ФОТО)
07:15 В Минобразования рассказали, стоит ли учителям ждать повышения зарплаты
07:07 Санта Клаус объявил о начале рождественского сезона
07:00 Вокруг законопроекта о детских автокреслах разгорается скандал
11.11.2019 г.
23:50 Грабители атаковали грузовик и украли золотые слитки на 26 млн долларов
21:59 Названы ТОП-5 наиболее популярных электрокаров в Украине
21:45 Милованов рассказал о планах по борьбе с бедностью в Украине
Все новости »

Китайцы создали конкурента Nissan Leaf

Главная » Последние новости » Новости авто » Китайцы создали конкурента Nissan Leaf
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Китае разработали электромобиль Aiways U5. Разработчики позиционируют эту модель как конкурента Nissan Leaf, Renault Zoe и даже Tesla Model 3.

Новый китайский электрический кроссовер Aiways U5 уже прошел сертификацию на территории Европы. Продажи новинки в европейских странах должны стартовать весной 2020 года. В Китае же автомобиль поступит на рынок 29 ноября текущего года, информирует enovosty.com/news.

Поднебесная планирует продавать Aiways U5 в тех странах Европы, где власти позаботились об предоставлении наивысших субсидий на покупку электромобиля.

Разработчик уверяют, что цена на новинку не превысит 25 тыс. евро. Китайцы намерены благодаря субсидированию сделать эту модель самой дешевой на рынке.

Например, для жителей Германии государственная помощь на покупку электромобиля составляет около 6 тыс. евро. Таким образом, учитывая скидку, немец может приобрести Aiways U5 за 19 тыс. евро.

Читайте: В Китае мужчина распылил химикаты в детском саду: пострадали более 50 детей

Китайцы создали конкурента Nissan Leaf

Запас хода новой китайской модели составляет 500 – 600 километров. Емкость литий-ионной батареи – 63 Квт/ч. Предусмотрена покупка и дополнительного аккумулятора. Разработчики также заявили, что машина имеет современный дизайн, а также диодную оптику. Aiways U5 построена таким образом, чтобы коэффициент аэродинамического сопротивления был максимально низким (0,29).


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 213

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Обещание референдума, драка сторонников Филарета и союзник Украины в сопротивлении "медведю"
«Мотор Сич» выбросили в пропасть?
Русская рулетка по-украински. В чьих интересах ведется игра по легализации игорного бизнеса в Украине
Экономика Зе: госбюджет 2020 - конец эпохи бедности?
Андрей Рева: Россияне первыми скупят украинскую землю. Для них - это оружие экономического давления
Итоги дня: Победное решение по делу Украина-РФ, признание ПЦУ и новый безвиз
Андрей Рева: Идет создание финансовой пирамиды, которая рано или поздно рухнет и ее крах почувствуют все
Итоги дня: Газовый союзник Украины, экспортный потолок и возвращение 90-х
«Транзитные» переговоры Нафтогаза и Газпрома: сможет ли Кремль «обнулить» Стокгольмский арбитраж
Итоги дня: Условия "Газпрома", зарплатные ожидания и истерика боевков на Донбассе
Все статьи


Читайте также

В Китае мужчина распылил химикаты в детском саду: пострадали более 50 детей
 Китайские компании начали продавать вертолеты-беспилотники на Ближний Восток
Китай и США идут на “мировую” в торговой войне, - "Злой одессит"
 Китай создает 6G-связь
В каких странах мира находится больше всего ядерных реакторов
 Associated Press: Китай открывает свой рынок для инвесторов
Медицинские эксперименты и принудительные аборты: что происходит в китайских лагерях для мусульман
 "Большая белая суперакула": Появились подробности о таинственном вертолете-«НЛО» для китайской армии

Армия

Миномет 82-мм КБА-48М
Бронетранспортер OT-64 SKOT (Чехия, Польша)
Противоракетный комплекс Arrow-1 (Израиль, США)
Миномет КБА-48М
Вся армия    >>

Персоны

Леонид
МИХЕЛЬСОН
Антон
ПРИГОДСКИЙ
Виктор
ПИНЗЕНИК
Вячеслав
КИРИЛЕНКО
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Новая формула растаможки авто: поспешил — людей насмешил?

Производственные кооперации с мировыми автомобильными брендами: перспективы украинского автопрома

Рынок автомобилей: Что выбирают украинцы

Евробляхеры против автоимпортеров: где интересы украинцев


В Украине вводят огромные штрафы за нарушение ПДД

Компания EOS Макса Полякова создаст первую цифровую карту Антарктиды на основе космических данных

ТОП-модели смартфонов: Какие новинки удивят мир

бизнесмен Макс Поляков

FireFly AeroSpace Макса Полякова — реальная перспектива доступного космоса

Американская альтернатива «Союзу»: как SpaceX и Boeing будут доставлять астронавтов NASA на МКС


Андрей Рева


help

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 