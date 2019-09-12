Вместо фар — летающие дроны: Audi создала уникальный внедорожник (ВИДЕО)

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Автомобильная корпорация Audi представила футуристический концепт внедорожника. У автомобиля вместо фар используются беспилотники.

На Франкфуртском автосалоне-2019 Audi представила внедорожник-концепт под названием AI:Trail. Изюминка автомобиля в том, что у него нет стандартных фар. Вместо них дорогу освещают летающие дроны. Всего их пять. Беспилотники с LED-элементами летят впереди машины. Если водитель захочет, он сможет вывести изображение на салонный дисплей, информирует enovosty.com/news.

Легкие дроны нуждаются в очень небольшом количестве энергии. Зарядить их можно от индуктивной станции во время приземления на крышу машины.

Полноприводный концепт, по задумке разработчиков, комплектуется очень мощной батарей. Запас хода составляет 400-500 километров.

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На данный момент пока неизвестно, поступит ли этот внедорожник в серийное производство.