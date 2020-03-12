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Эпическое ралли: компания Tesla обогнала по капитализации Boeing

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Рыночная стоимость Tesla составила около 114 миллиардов долларов во время внутридневных торгов в среду.

Рыночная капитализация Tesla в среду превысила капитализацию Boeing, что официально сделало ее самой влиятельной промышленной компанией в США. , информирует enovosty.com/news.

Рыночная стоимость Tesla, или количество акций в обращении, умноженное на цену, составила около 114 миллиардов долларов во время внутридневных торгов в среду. Это примерно на 4 млрд долларов выше, чем у Boeing, рыночная стоимость которого в среду составила около 110 млрд долларов после падения на 15%. 

Год назад рыночная стоимость Boeing была примерно на 200 миллиардов долларов больше, чем у Tesla. Цена акций Boeing была снижена из-за продолжающихся проблем, включая два смертельных авиакрушения.

Кроме того, у компании проблемы из-за коронавируса, поразившего авиационную отрасль. В среду Boeing сообщил, что у него было больше отмен, чем заказов в феврале. Компания также заявила, что приостанавливает прием новых сотрудников и ограничивает сверхурочную работу, чтобы сэкономить деньги, поскольку коронавирус представляет собой глобальное нарушение, сообщает CNBC.

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В настоящее время Boeing присоединяется к растущему списку компаний, которых обогнал автопроизводитель под руководством Илона Маска. С октября 2019 года до своего исторического максимума 19 февраля акции Tesla прибавили около 260% в эпическом ралли, вызванном солидными показателями поставок автомобилей, оптимизмом по поводу своего шанхайского завода и высокими доходами. Tesla является самым ценным автопроизводителем в США и вторым в мире после Toyota, чья рыночная капитализация составила около 205 миллиардов долларов.

Акции компании также снизились в последние недели, так как рынок катится на фоне вспышки коронавируса и мировой войны цен на нефть. Тем не менее, по итогам вторника, они выросли почти на 55%.

tsla

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Источник: Businessinsider


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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