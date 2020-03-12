Бывшие работники Tesla утверждают, что компания все еще борется с ломающимися роботами

Главная » Последние новости » Новости авто » Бывшие работники Tesla утверждают, что компания все еще борется с ломающимися роботами Бывшие работники Tesla утверждают, что компания все еще борется с ломающимися роботами

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В последние годы у Tesla были проблемы с роботами на калифорнийском автомобильном заводе.

Перед тем, как Tesla начала производить Model 3 в 2017 году, Илон Маск, генеральный директор компании, изложил видение своего завода по сборке во Fremont, штат Калифорния, который должен был стать заводом будущего. Постепенно заменяя человеческий труд машинами, Tesla хотела снизить затраты и повысить эффективность. , информирует enovosty.com/news.

Но когда Дженерал Моторс попробовала подобную стратегию в 1980-х годах, это дало обратный эффект, поскольку роботы распыляли краски друг на друга, а сварочные аппараты повреждали кузова автомобиля. Усилия Tesla постигла та же участь, поскольку производство Model 3 стартовало гораздо медленнее, чем прогнозировала компания. Задержки были настолько серьезными, что Tesla чуть не обанкротилась, и Маск позже признал, что ошибался, так сильно понадеявшись на автоматизацию.

В то время как Tesla, кажется, достигла более эффективного баланса между людьми и роботами в последующие годы, механические проблемы были постоянной повесткой дня на заводе в Fremont, сообщили Business Insider нынешние и бывшие сотрудники Tesla. Десять человек, которые работали в Tesla в период с 2017 года по сегодняшний день, рассказали о частых поломках самых разных роботов, работающих в таких областях, как нанесение краски, сборка, сварка и транспортировка.

Два нынешних работника сказали, что в декабре роботы на заводе Fremont выходили из строя примерно два раза в день. А бывший работник сборочного конвейера Model 3, который покинул Tesla в четвертом квартале прошлого года, сказал, что за несколько месяцев до его увольнения робот, который поднимал футеровки колесных колодцев на производственную линию, выходил из строя четыре раза в неделю.

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По словам Сэнди Манро, генерального директора консалтинговой компании Munro & Associates по производству и бывшего руководителя Ford, эти цифры намного выше, чем на обычном автозаводе, где может проходить более месяца между поломками роботов.

«Роботы почти никогда не выходят из строя», — сказал он.

Для Tesla часть проблемы может заключаться в отсутствии технического обслуживания. По словам пяти нынешних и бывших сотрудников, Tesla не проводит большинство профилактических работ на роботах на заводе Fremont, чтобы максимально увеличить производственные показатели.

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«Tesla не требует, чтобы на заводе работали высококвалифицированные специалисты по техническому обслуживанию, как это делает Toyota, — сказал Ричард Келлнер, который до 2017 года занимался вопросами контроля качества в NUMMI и Tesla. В Tesla «они будут измерять время простоя часами, если не днями, в год, в то время как у Toyota время простоя будет измеряться минутами в год, потому что Toyota будет регулярно проводить профилактическое обслуживание».

Другие нынешние и бывшие сотрудники Tesla, которые также работали в NUMMI или Toyota за пределами совместного предприятия NUMMI, поделились схожими впечатлениями, заявив, что каждая компания должна проводить больше профилактических работ, потому что они сокращают время простоя своих производственных линий.

Источник: Businessinsider