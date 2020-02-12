Nissan требует 90 млн долларов компенсации от бывшего босса Карлоса Гона

Главная » Последние новости » Новости авто » Nissan требует 90 млн долларов компенсации от бывшего босса Карлоса Гона Nissan требует 90 млн долларов компенсации от бывшего босса Карлоса Гона

Закрыть Отправить

Японский автопроизводитель Nissan подал гражданский иск против экс-главы автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона.

Карлос Гон фото: REUTERS/Mohamed Azakir, информирует enovosty.com/news.

Иск, поданный в Окружной суд Йокогамы, требует 90 млн долларов в качестве суммы первоначальной компенсации.

Об этом сообщает BBC.

Компания заявила, что стремится «возместить значительную часть денежных убытков, нанесенных компании ее бывшим председателем».

Читайте: В Лас-Вегасе ведущие автопроизводители поразили новинками посетителей выставки (ФОТО)

Как отмечает издание, господин Гон в настоящее время находится в Ливане после того, как он был выпущен под залог в Японии, где ему предъявлены обвинения в финансовых махинациях.

Nissan заявил, что ожидает, что сумма, заявленная в качестве компенсации за ущерб, «увеличится в будущем», поскольку стремится вернуть штрафы, которые компания предполагает выплатить регуляторам из-за неправомерного поведения своего экс-управляющего.

Компания также заявила, что может подать отдельные судебные иски в связи с «необоснованными и клеветническими» замечаниями, сделанными г-ном Гоном на пресс-конференции, которую он провел в Бейруте. На конференции он сказал: «Мое испытание — результат нескольких недобросовестных, мстительных людей».

Читайте: Акции Renault упали до шестилетнего минимума на фоне слухов о распаде альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, - Reuters

До того как он покинул Токио в декабре, ему предъявили уголовные обвинения в том, что он якобы занижал свой годовой оклад и неправильно использовал средства компании, — пишет BBC.

Nissan также обвинил Карлоса Гона в неправильном использовании денег компании для зарубежных мероприятий, включая вечеринку в Версальском дворце во Франции и поездки на карнавалы в Рио-де-Жанейро.

Он отрицает обвинения в финансовых проступках в Японии, утверждая, что система правосудия страны «сфальсифицирована».

Напомним, экс-глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон был одной из самых влиятельных фигур в мировой автомобильной промышленности до своего ареста в ноябре 2018 года. Его собственный капитал оценивается в 120 млн долларов.

Скандал поставил под сомнение будущее альянса Nissan с Renault и Mitsubishi, — говорится в сообщении.

Ранее экс-глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нанял экс-президента Disney Майкла Овитца для рассмотрения предложений по экранизации истории о его побеге из Японии в Ливан.