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Nissan требует 90 млн долларов компенсации от бывшего босса Карлоса Гона

Главная » Последние новости » Новости авто » Nissan требует 90 млн долларов компенсации от бывшего босса Карлоса Гона
 
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Японский автопроизводитель Nissan подал гражданский иск против экс-главы автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона.

Карлос Гон фото: REUTERS/Mohamed Azakir, информирует enovosty.com/news.

Иск, поданный в Окружной суд Йокогамы, требует 90 млн долларов в качестве суммы первоначальной компенсации.

Об этом сообщает BBC.

Компания заявила, что стремится «возместить значительную часть денежных убытков, нанесенных компании ее бывшим председателем».

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Как отмечает издание, господин Гон в настоящее время находится в Ливане после того, как он был выпущен под залог в Японии, где ему предъявлены обвинения в финансовых махинациях.

Nissan заявил, что ожидает, что сумма, заявленная в качестве компенсации за ущерб, «увеличится в будущем», поскольку стремится вернуть штрафы, которые компания предполагает выплатить регуляторам из-за неправомерного поведения своего экс-управляющего.

Компания также заявила, что может подать отдельные судебные иски в связи с «необоснованными и клеветническими» замечаниями, сделанными г-ном Гоном на пресс-конференции, которую он провел в Бейруте. На конференции он сказал: «Мое испытание — результат нескольких недобросовестных, мстительных людей».

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До того как он покинул Токио в декабре, ему предъявили уголовные обвинения в том, что он якобы занижал свой годовой оклад и неправильно использовал средства компании, — пишет BBC.

Nissan также обвинил Карлоса Гона в неправильном использовании денег компании для зарубежных мероприятий, включая вечеринку в Версальском дворце во Франции и поездки на карнавалы в Рио-де-Жанейро.

Он отрицает обвинения в финансовых проступках в Японии, утверждая, что система правосудия страны «сфальсифицирована».

Напомним, экс-глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон был одной из самых влиятельных фигур в мировой автомобильной промышленности до своего ареста в ноябре 2018 года. Его собственный капитал оценивается в 120 млн долларов.

Скандал поставил под сомнение будущее альянса Nissan с Renault и Mitsubishi, — говорится в сообщении.

Ранее экс-глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нанял экс-президента Disney Майкла Овитца для рассмотрения предложений по экранизации истории о его побеге из Японии в Ливан.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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