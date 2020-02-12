Автоконцерн Daimler показал наихудшие результаты по прибыли за последние 10 лет

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Доходы немецкого автопроизводителя в 2019 году упали на 60% на фоне Дизельгейта.

Автоконцерн Daimler обнародовал свои худшие годовые показатели за последние десять лет, поскольку был вынужден выделить миллиарды евро на судебные издержки по Дизельгейту, что усугубило его борьбу за финансирование перехода на электромобили, информирует enovosty.com/news.

Немецкий автопроизводитель во вторник сообщил о более чем 60-процентном падении прибыли в 2019 году, а чистая прибыль дочерней компании Mercedes-Benz упала с 7,6 млрд евро в 2018 году до 2,7 млрд евро в прошлом году, несмотря на то, что продажи остались примерно на том же уровне.

Слабые результаты побудили компанию предложить сократить ежегодные дивиденды до 90 центов на акцию с 3,25 евро в 2019 году.

В год, который уже стал непростым для автопроизводителей из-за спада на мировом автомобильном рынке, Daimler зарегистрировал 5,4 млрд евро в качестве юридических обязательств, в том числе более 4 млрд евро в связи с предполагаемой манипуляцией с тестами на выбросы дизельного топлива.

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Daimler продолжает отрицать любые обвинения. «Мы собираемся восстановить финансовое благополучие этой компании», — пообещал исполнительный директор Ола Каллениус. «Я буду работать 24 часа в сутки с этой командой менеджеров, чтобы это произошло, чтобы цифры, которые мы представляем сегодня, стали чем-то переломным», — добавил он.

Автопроизводитель из Штутгарта, на котором работает почти 174 000 рабочих в Германии, в прошлом году объявил, что к концу 2022 года он уволит десятую часть менеджеров по всему миру, что позволит сэкономить более 1,4 млрд. евро.

Инвесторам, однако, не хватило места для оптимизма, сказал Михаэль Мудерс, управляющий портфелем в немецком Союзе институциональных инвесторов. «Пройдут годы, прежде чем Daimler достигнет уровня прибыли, которого акционеры могут ожидать от производителя автомобилей премиум-класса», — добавил он.

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Наряду с унаследованными судебными проблемами и высокими затратами на персонал, Daimler вынуждены тратить значительные средства на наращивание производства электромобилей и гибридов, чтобы избежать штрафов Брюсселя за нарушение новых норм выбросов.

Между тем, рентабельность автомобилей Mercedes-Benz, основного подразделения Daimler, сократилась более чем вдвое — до 3,6%, несмотря на 17-процентное увеличение продаж в Китае, единственном крупнейшем рынке компании. Подразделение Mercedes-Benz понесло убыток до налогообложения в размере 3 млрд. евро, который Каллениус назвал «ужасным».

Цена акций Daimler, которая упала более чем на 14% за последние 12 месяцев, выросла на 2,5% до 44,22 евро в начале торгов, так как подверженность автомобильного сектора воздействию вспышки коронавируса начала уменьшаться.

Источник: Financial Times