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Украинский автопром мертв?

Главная » Последние новости » Новости авто » Украинский автопром мертв?
 
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К такому печальному выводу можно прийти, если рассмотреть статистику автопроизводства в Украине не в процентах падения производства, как это модно писать в заголовках интернет-изданий, а в абсолютных цифрах, которые как раз не то что сигнализируют, а просто-таки кричат о полнейшей деградации автопроизводства в стране.

Последние 15 лет жизни отечественной автомобильной промышленности можно смело назвать периодом упущенных возможностей. Для этого достаточно посмотреть на карту Восточной Европы и приложить на нее карту автозаводов, выпускающих продукцию мировых брендов — окажется, что Словакия, Чехия, Румыния за эти годы смогли создать на своей территории условия для новых автопроизводств, и только Украина все дальше скатывается к статусу аграрно-сырьевого потребителя продукции машиностроения.

Оказавшись в условиях экономического кризиса 2008 года, украинские производители не смогли быстро сориентироваться в новых реалиях. Как результат, из-за налоговой нагрузки, отсутствия заказов, девальвации гривны и других объективных факторов, компании с большой историей уходят за горизонт и признаются банкротом, одно за другим.

По состоянию на сегодня в украинском автопроме стабильно работает только одно предприятие – завод «Еврокар», производящий сборку автомобилей «Skoda». Этот завод пока единственный, показывающий цифры выпускаемой продукции в сотни автомобилей ежемесячно. Так, по данным ассоциации «Укравтопром», в ноябре этого года на производственных площадях этого завода изготовлено аж 311 автомобилей. И это при том, что предприятие рассчитано на выпуск около 130 тысяч авто в год.
Не так давно вновь запустил производство легковых автомобилей ЗАЗ, находившийся еще недавно в стадии санации после возбужденного в конце 2018 года дела о банкротстве. В ноябре этого года там заявили о выпуске 234 авто. Но достичь былых 200-250 тысяч выпускаемых автомобилей в год ЗАЗ-у в ближайшей перспективе навряд ли удастся.

Обанкротившийся КрАЗ уже с 2016 года официально не показывает результатов своей работы. Некогда крупнейшее предприятие еще советского автопрома, имевшее кроме огромного внутреннего рынка еще и увесистый портфель заграничных заказов, уверенно шло в последние годы к логичному завершению деятельности. Косвенно о печальном положении дел на предприятии могут свидетельствовать постоянные претензии военных к качеству поставляемой в войска техники и срывы запланированных поставок.

Полностью прекратил выпуск легковых автомобилей в 2013 году и завод компании «Богдан Моторс» в Черкассах. С началом агрессии России завод перепрофилировали под производство военной техники, но уже в 2020 году Министерство обороны не купило ни одной единицы техники этого производителя, в связи с чем на «Богдан Моторс» заявили о сокращении около 600 сотрудников.

Несколько более оптимистичными выглядят перспективы Луцкого автозавода «Богдан Моторс». Недавно на предприятии заявили о заключении большого количества контрактов с украинскими городами на поставку транспорта украинским городам по линии ЕБРР. Однако при этом на предприятии не любят вспоминать о кредите, который выплачивается Укрэксимбанку на льготных условиях и неоднократных попытках новых властей эти условия пересмотреть.

Наиболее стойко на рынке выглядят позиции компании «Черкасский автобус» (торговая марка ATAMAN), которая стабильно отгружает потребителям несколько десятков автобусов в месяц, подтверждая тем самым, что «желтые маршрутки» еще не скоро утратят актуальность в Украине.

Так же небольшими объемами оперируют такие производители автобусов как ЗАЗ, Эталон (Бориспольский и Черниговский автозаводы) и Часовярский автобусный завод.

Говоря об условиях, в которых сейчас приходится работать автопроизводителям Украины, следует отметить резкий перекос в сторону достаточно свободного ввоза готовых автомобилей, отсутствия экологических требований к ввозимым автомобилям на вторичном рынке и низким таможенным пошлинам.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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