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Автопром продолжает пике. Сколько авто сошло с конвейеров украинских заводов

Главная » Последние новости » Новости авто » Автопром продолжает пике. Сколько авто сошло с конвейеров украинских заводов
 
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Сбор легковых авто в Украине сократился ещё на 70% и количество машин продолжает уменьшаться

В период с января по июль текущего года в Украине было выпущено 2122 единицы автомобилей. Это на 40% меньше, чем в этот же период прошлого года. В июле 2020 году в Украине с конвейеров автозаводов сошло 236 транспортных единиц, этот показатель на 62% хуже, чем в этом же месяце годом ранее. Такими цифрами поделились в «Укравтопроме». , информирует enovosty.com/news.

Стоит отметить, что вся статистика за июль по легковым авто, как и ранее, формировалась крупноузловой сборкой Skoda (завод «Еврокар»). Там за месячный период было собрано 172 «легковушки», что 68% меньше, чем в прошлом году.

Что касается коммерческих транспортных средств, то здесь ситуация ещё больше ухудшилась. Их выпуск в Украине уменьшился на 84% и составил всего четыре единицы (в 2018 году их было 132).

Вместе с тем, в Украине в 2020 году стало больше новых автобусов, их производство увеличилось на 11%. Всего на четырёх украинских заводах было собрано 60 единиц. В частности, с завода «Черкасский автобус» вышли 25 транспортных единиц, с Черниговского автозавода — 24, ЗАЗ выпустил 9 автобусов, Часовоярский завод — всего два.

Читайте: Названа страна-лидер 2019 года по производству легковых автомобилей: на каком месте Украина?

Отметим, в статистика не учитываются данные «АвтоКрАЗа», так как там еще в 2016 году перестали раскрывать информацию о производстве.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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