В Украине на электромобили будут устанавливать зеленые номера

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Верховная Рада приняла закон, вводящий специальные зеленые номера для электрокаров

Верховная Рада приняла закон, вводящий специальные зеленые номера для электрокаров, а также дорожные знаки для зарядки электромобилей и мест парковки, информирует enovosty.com/news.

За принятие законопроекта проголосовали 233 народных депутатов при необходимом количестве в 226 голосов. Принятие данного закона обеспечит защиту прав водителей электрокаров и упростит доступ к зарядным станциям электромобилей. Согласно аналитической записке, важной проблемой, которая препятствует развитию электромобильности в Украине, является проблема оборудования паркомест и мест для зарядки электромобилей.

Неоднократно были зафиксированы случаи, когда места, оснащенные зарядными устройствами, занимаются автомобилями без электродвигателя, что препятствует доступу электромобилей к зарядной станции

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Кроме того, как отмечалось, законопроектом были введены специальные зеленые номера для электрокаров. Такие знаки уже используются в Германии, Австрии, Норвегии, Венгрии, Китае, Великобритании, Латвии, Индии и других странах.

Принятие данного законопроекта обеспечит гармонизацию украинского законодательства в сфере маркировки электрокаров с лучшими мировыми практиками.