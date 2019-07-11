На украинских дорогах появится освещение на солнечных батареях, — Укравтодор

Главная » Последние новости » Новости авто » На украинских дорогах появится освещение на солнечных батареях, - Укравтодор На украинских дорогах появится освещение на солнечных батареях, - Укравтодор

Закрыть Отправить

Укравтодор начинает устанавливать на отечественных дорогах системы освещения, функционирующие на солнечном свете.

Украинские дороги теперь будут освещать системы на солнечных батареях. Об этом заявили в пресс-центре Госагентства автодорог Украины, информирует enovosty.com/news.

В Укравтодоре рассказали, что на данный момент на Кировоградщине уже идут работы по установке автономного освещения. Оно будет функционировать благодаря энергии солнца.

Пресс-центр сообщил, что сейчас в Украине работают над установкой 60 таких систем. В скором будущем планируют начать строить еще 30. В первую очередь новшество появиться на тех участках автодорог и трасс, где чаще всего случаются аварии. Также освещение на солнечных батареях будет целесообразным в зонах габаритно-весового контроля. Укравтодор уверен, что подсветка опасных зон существенно уменьшает риск возникновения ДТП и повышает общий уровень безопасности для пешеходов.

В ведомстве уточнили, что работы по установке экологичного освещения начаты на недавно отремонтированной дороге М04 сообщением Знаменка-Луганск-Изварино. На данном участке возле каждого пешеходного перехода должны появиться «солнечные» фонари.

Читайте: Стало известно, во сколько украинцам обойдутся платные дороги

Скоро современное экологичное освещение также появится на площадках для взвешивания на въезде в Кировоградскую область, на участке дороги Н01 Киев-Знаменка, возле села Пантаевка (М04) и села Степное (Н14).