В самое неудачное время: автопроизводитель Honda подвергся кибератаке

Главная » Последние новости » Новости авто » В самое неудачное время: автопроизводитель Honda подвергся кибератаке В самое неудачное время: автопроизводитель Honda подвергся кибератаке

Закрыть Отправить

Японский автопроизводитель Honda заявил во вторник, что компания подверглась кибератаке, которая подорвала бизнес в нескольких странах.

Руководство компании заявило, что «на сеть Honda произошла кибератака». Специалисты работают над тем, чтобы «минимизировать воздействие и восстановить полную функциональность производства, продаж и разработок»., информирует enovosty.com/news.

«На данный момент мы видим минимальное влияние на бизнес», — сказали в компании.

Кибератака затронула центральные серверы, которые позднее распространили вирус по всей корпоративной сети. В результате программа-вымогатель Snake/EKANS заблокировала рабочие компьютеры сотрудников, требуя выкуп за ключ дешифрования данных.

Производство в Японии вернулось к привычному ритму после атаки в понедельник утром, и ожидалось, что оно возобновится во вторник уже и в Северной Америке.

Читайте: Машины подешевеют: Трамп отменил эконормы Обамы для автопрома

Производство на британском заводе Honda в Суиндоне было приостановлено во время карантина из-за COVID-19, и ожидается, что атака существенно не изменит планы завода возобновить работу на этой неделе.

Honda Motor Co. производит свою популярную модель Civic на заводе в 115 километрах к западу от Лондона, производя 150 000 автомобилей в год. Завод будет окончательно закрыт в следующем году с потерей 3500 рабочих мест на фоне реструктуризации, направленной на корректировку его деятельности с учетом более высокого спроса в Азии и Северной Америке.

Как и другие автопроизводители, Honda боролась с пандемией COVID-19 и попытками вернуться к производству. Компания сообщила о глубоких убытках за финансовый квартал, который закончился в марте, поскольку ущерб, нанесенный отрасли в результате вспышки, нанес ущерб продажам и ограничил производство.

Читайте: Грузия обвинила Россию в масштабных кибератаках

Атака произошла в то время, когда автопроизводители сталкиваются с необходимостью инвестировать большие суммы денег в новые технологии, такие как электрические и беспилотные автомобили, чтобы соответствовать ограничениям на загрязнение воздуха в Европе и Китае и отразить конкуренцию со стороны технологических компаний.

Источник: Associated Press