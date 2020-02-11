Автопроизводители Volvo и Geely сообщили о возможном слиянии

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Представители Volvo Cars и Geely Holding сообщили о возможном слиянии

Представители шведского автопроизводителя Volvo Cars и китайского автопроизводителя Geely Holding заявили, что рассматривают возможность объединения своих предприятий для создания компании, которая «обеспечит финансовое и технологическое взаимодействие между двумя компаниями». Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

В сообщении говорится, что объединенная компания сохранит индивидуальность каждого бренда. Важно отметить, что заявление о возможном слиянии происходит на фоне существующих проблем в отрасли.

Автопроизводители сталкиваются с необходимостью инвестировать огромные средства в разработку электромобилей и автомобилей без водителя.

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В совместном заявлении отмечается, что объединенная группа «будет обладать всеми необходимыми знаниями и ресурсами, чтобы стать лидером на рынке».