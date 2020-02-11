10 моделей самых надежных автомобильных брендов
Исследовательская фирма JD Power опубликовала рейтинг самых надежных автомобильных брендов.
Фирма измерила количество проблем, о которых сообщали клиенты в течение первых 90 дней владения новыми автомобилями. Общее качество автомобилей не изменилось с 2018 года, информирует enovosty.com/news.
Hyundai Motor Group второй год подряд попадает в тройку лидеров вместе с Genesis и Kia. У Ford и Toyota в топ-10 вошли по две модели.
Это 10 самых надежных автомобильных брендов по количеству зарегистрированных проблем на 100 автомобилей. В среднем по отрасли было 93 проблемы на 100 автомобилей.
10. Toyota
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Toyota Land Cruiser
Проблем на 100 машин: 90
9. Lexus
Lexus LS500
Проблем на 100 машин: 90
8. Dodge
Dodge Charger
Проблем на 100 машин: 90
7. Nissan
Nissan Altima
Проблем на 100 машин: 86
6. Chevrolet
Chevrolet Bolt
Проблем на 100 машин: 85
5. Lincoln
Lincoln Navigator
Проблем на 100 машин: 84
4. Ford
Ford Fusion
Проблем на 100 машин: 83
3. Hyundai
Hyundai Kona
Проблем на 100 машин: 71
2. Kia
Kia Stinger
Проблем на 100 машин: 70
1. Genesis
Genesis G90
Проблем на 100 машин: 63
Источник: Businessinsider