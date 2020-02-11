10 моделей самых надежных автомобильных брендов

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости авто

11.02.2020 г.
13:25Полиция сможет лишать украинцев водительских прав через приложение «Дія»
07:5010 моделей самых надежных автомобильных брендов
10.02.2020 г.
14:40Появилась свежая статистика по приложению «Дія» за 4 суток: детали
13:30В Сети появились первые изображения Volkswagen ID.1: что примечательного в новинке (ФОТО)
07:45Составлен рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире в 2019 году
09.02.2020 г.
19:03Украинцы начали массово покупать подержанные автомобили: лидируют б/у авто от 10 лет
07.02.2020 г.
14:15Volkswagen Passat оказался под угрозой исчезновения с американского рынка
Все новости авто

Аналитика

10.02.2020

Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф "Паразитов"

Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф Паразитов
Суд принял решение по Марусе Зверобой, двое украинцев заразились новым коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, а Европу потрепал ...
07.02.2020

Итоги дня: Судьба санкций, газовые новшества и потери украинского бюджета

Итоги дня: Судьба санкций, газовые новшества и потери украинского бюджета
Украинцев ждет новшество по газу, российским актерам закрыли въезд в Украину, а Великобритания решила отменить часть санкций против Российской Федерации, ...
07.02.2020

Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1

Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1
Верховная Рада (ВР) приступила к рассмотрению финальной версии скандального законопроекта о рынке земли. Ко второму чтению в документ внесли 4018 правок. ...

Последние новости

11.02.2020 г.
13:55 Оскар-2020: самые яркие снимки, сделанные исподтишка (ФОТО)
13:43 Коронавирус заподозрили у пяти украинцев. Министр здравоохранения поделилась важной информацией
13:40 В центре Киева высадили настоящий яблоневый сад (ФОТО)
13:25 Полиция сможет лишать украинцев водительских прав через приложение «Дія»
13:22 Эксперт рассказал об ошибках России и "Газпрома" и важных уроках для Украины
13:10 В 2021 году Пентагон собирается потратить $29 млрд на ядерное оружие
13:05 От 2000 долларов: Сколько в Украине могут получать фрилансеры
12:55 Как продать землю, здоровье и жизни будущих поколений - уроки Аргентины для Украины
12:52 Украинцам пообещали зарплаты как в Польше
12:21 ЕС снимет санкции с Азарова и Ставицкого. С Януковича - нет
11:37 На сколько вырастут зарплаты в сфере образования в Киеве
11:32 Зеленский уволил Богдана. Кто стал новым главой АП
10:49 Ермак рассказал о своих отношениях с Богданом
10:40 Возвращение ВК и Одноклассников: Решена судьба соцсетей
10:29 Украина резко увеличила объем экспорта подсолнечного масла
09:45 В МАУ рассказали о смене некоторых правил перелета
09:40 В ОБСЕ забили тревогу из-за "маскировки" РФ на Донбассе
09:06 Плохие новости для Украины: Кто станет преемником Меркель и чего ждать Киеву
08:54 "Табакеркой в висок или дворцовый переворот": Орешкин рассказал о судьбе Путина и российских элит
08:42 В Вашингтоне забили тревогу: Спутники РФ "напали" на американский объект в космосе
08:20 Сигнал к активизации пророссийских сил: Почему "Беркут" возвращается в Украину и что с этим делать
08:13 Ермак заявил о сговорчивости нового путинского "куратора" на Донбассе
08:05 Война на Донбассе: Боевики пошли на новую уловку
07:50 10 моделей самых надежных автомобильных брендов
07:40 На станции "Академик Вернадский" пополнение: для активной работы прибыли 17 специалистов
07:30 Пластический хирург составил ТОП-10 самых красивых мужчин мира
07:15 В центре Хмельницкого ко Дню Валентина установили настоящий тоннель любви (ВИДЕО)
07:00 Билл Гейтс: лучший способ помочь бедным странам - убедиться, что они достаточно здоровы, чтобы выжить
00:15 В Англии выставили на продажу дом, который снимался в фильмах про Гарри Поттера (ФОТО)
10.02.2020 г.
23:55 В России игроки в страйкбол получили до 18 лет строго режима "за терроризм" по делу "Сети" : признание выбивали пытками
23:15 Отчаявшиеся жители героинового центра Мексики обучают детей владению оружием
23:00 В столице из канализации достали голого мужчину: подробности (ВИДЕО)
22:50 "Детская принцесса": Кейт Миддлтон все чаще сравнивают с принцессой Дианой
22:41 Турция поразила 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе
22:40 СБУ предотвратила убийство активиста, который выступал против незаконной добычи янтаря (ВИДЕО)
22:20 В США запустили самый большой в мире фейерверк (ВИДЕО)
21:58 Украинские воины рассказали, как отстояли юг Донбасса (ВИДЕО)
21:41 Легендарный украинский самолет Ан-22 возвращается в небо (ВИДЕО)
21:26 По Европе пронесся мощный ураган: разрушены дома и дороги (ВИДЕО)
20:42 В Мексике жители региона оказались "в осаде" у банд наркокартелей
20:24 Компания Samsung показала новый смартфон со складным экраном (ВИДЕО)
20:13 Боевики заставляют жителей Донбасса менять паспорта
19:55 Ведущая программы новостей на росТВ не смогла удержаться от смеха над нищенскими «социальными надбавками» (ВИДЕО)
19:51 Правительство и дальше будет поддерживать политику низкой инфляции, - Милованов
19:29 Александр Леонов рассказал о влиянии "антикризисного пакета" на экономику: слова расходятся с делами
18:51 Киевлянам пересчитают стоимость воды и тепла: подробности
18:45 Золото дорожает, цены на нефть падают, страны считают экономический ущерб - Reutars
18:25 Война в Сирии: Пятеро турецких военных погибли при артобстреле в Идлибе
18:04 Киберполиция блокировала фишинговую схему завладения криптовалютой
17:38 Нынешняя ситуация с коронавирусом может оказаться лишь верхушкой айсберга, - глава ВОЗ
17:14 В Украине инфляция упала до 3,2%, - Госстат
16:54 В Украине стремительно растет количество ФОПов
16:25 В НБУ рассказали о главных рисках на 2020 год
16:13 В столичном вузе произошел переполох из-за студента из Китая: подробности
15:42 Нафтогаз планирует существенно снизить цену на газ
15:24 Варфоломей назвал распространение фейковых новостей грехом
15:20 Польша собирается менять миграционную политику: как это отразится на украинцах
15:03 Турецкие ДЭПЛ “ТИП-209/1400” стали получать на вооружение комплексы "ЗАРГАНА", - Злой Одессит
15:00 В Мариинском парке неизвестные попытались облить зеленкой памятник (ФОТО)
14:40 Появилась свежая статистика по приложению «Дія» за 4 суток: детали
Все новости »

10 моделей самых надежных автомобильных брендов

Главная » Последние новости » Новости авто » 10 моделей самых надежных автомобильных брендов
 
Печать Отправить на почту

 

 

Исследовательская фирма JD Power опубликовала рейтинг самых надежных автомобильных брендов.

Фирма измерила количество проблем, о которых сообщали клиенты в течение первых 90 дней владения новыми автомобилями. Общее качество автомобилей не изменилось с 2018 года, информирует enovosty.com/news.

Hyundai Motor Group второй год подряд попадает в тройку лидеров вместе с Genesis и Kia. У Ford и Toyota в топ-10 вошли по две модели.

Это 10 самых надежных автомобильных брендов по количеству зарегистрированных проблем на 100 автомобилей. В среднем по отрасли было 93 проблемы на 100 автомобилей.

10. Toyota

Читайте: Украинцы начали массово покупать подержанные автомобили: лидируют б/у авто от 10 лет

Тойота Ленд Крузер

Toyota Land Cruiser

Проблем на 100 машин: 90

9. Lexus

Lexus LS500

Lexus LS500

Проблем на 100 машин: 90

8. Dodge

Dodge Charger Звезды и Полосы

Dodge Charger

Проблем на 100 машин: 90

7. Nissan

Ниссан Алтима 2

Nissan Altima

Проблем на 100 машин: 86

6. Chevrolet

Chevrolet Bolt 2

Chevrolet Bolt

Проблем на 100 машин: 85

5. Lincoln

Линкольн Навигатор

Lincoln Navigator

Проблем на 100 машин: 84

4. Ford

Форд Фьюжн 1

Ford Fusion

Проблем на 100 машин: 83

3. Hyundai

Hyundai Kona 2018

Hyundai Kona

Проблем на 100 машин: 71

2. Kia

Киа Стингер 11

Kia Stinger

Проблем на 100 машин: 70

1. Genesis

2018 Genesis G90

Genesis G90

Проблем на 100 машин: 63

Источник: Businessinsider


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1322

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф "Паразитов"
Итоги дня: Судьба санкций, газовые новшества и потери украинского бюджета
Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1
Итоги дня: Победа и новый скандал Трампа, "Дія" в действии и страсти в Раде
Брексит таки подкрался (не)заметно: чего ожидать Украине
Итоги дня: Важная победа над РФ, зарплаты министров по-новому и бой акустическому насилию
Рада принялась сокращать своих: 300 или 95?
Итоги дня: “Чёрный понедельник” китайской экономики, снежное нашествие и неожиданное заявление Бабак
Итоги дня: Политические вкусы украинцев, угрозы Разумкова и обвинения Нидерландов
«Экономику ухандохали»: Опасен не сам грядущий кризис, а отношения власти к нему - Алексей Кущ
Все статьи


Читайте также

10 моделей автомобілів, які надають власникам найменше проблем
 Украинцы начали массово покупать подержанные автомобили: лидируют б/у авто от 10 лет
Эксперты назвали самые надежные автомобили 2019 года
 В Лас-Вегасе ведущие автопроизводители поразили новинками посетителей выставки (ФОТО)
Окей, Гугл: названы самые популярные марки автомобилей по запросам в поисковике
 Стало известно, как будет выглядеть новая Toyota Century
Акции Renault упали до шестилетнего минимума на фоне слухов о распаде альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, - Reuters

Армия

Зенитный ракетный комплекс «Оса-АК»
Радиолокационный комплекс РЛС 1Л220У «Зоопарк-2»
Самолет истребитель Eurofighter Typhoon (Великобритания, Германия, Италия, Испания)
Зенитно-ракетный комплекс Roland (Франция, Германия)
Вся армия    >>

Новости авто

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Украинцы начали массово покупать подержанные автомобили: лидируют б/у авто от 10 лет (6669)

Выявлен еще один незаконный штраф полиции, на который попадаются водители (5915)

Составлен рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире в 2019 году (4332)

Стал известен принцип работы электронных водительских удостоверений: что нужно знать (3674)

Британский запрет на бензиновые и дизельные авто с 2035 года спровоцировал резкий рост спроса на электромобили (2228)

Volkswagen Passat оказался под угрозой исчезновения с американского рынка (2116)

Эксперты рассказали, когда водителям в Украине необходимо включать ближний свет фар (1780)

Названа самая дорогая автомобильная компания мира (1707)

10 моделей самых надежных автомобильных брендов (1319)

Полиция сможет лишать украинцев водительских прав через приложение «Дія» (945)

Персоны

Петр
СИМОНЕНКО
Александр
БРИГИНЕЦ
Николай
МАЛОМУЖ
Вадим
ЧЕРНЫШ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Новая формула растаможки авто: поспешил — людей насмешил?


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Ржач полный. Реальный рейтинг!": В сеть выложили реакцию людей на портрет Путина в лифте (ВИДЕО) (22360)

Несколько украинских вузов попали в рейтинг лучших учебных заведений мира (10869)

В Крыму арестовали бизнесмена, который катался на льве с триколором, славя оккупантов – пришла расплата - Олег Сенцов (7199)


Экономические новости youtube

Алексей Кущ



Loading...

help

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 