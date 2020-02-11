10 моделей самых надежных автомобильных брендов

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Исследовательская фирма JD Power опубликовала рейтинг самых надежных автомобильных брендов.

Фирма измерила количество проблем, о которых сообщали клиенты в течение первых 90 дней владения новыми автомобилями. Общее качество автомобилей не изменилось с 2018 года, информирует enovosty.com/news.

Hyundai Motor Group второй год подряд попадает в тройку лидеров вместе с Genesis и Kia. У Ford и Toyota в топ-10 вошли по две модели.

Это 10 самых надежных автомобильных брендов по количеству зарегистрированных проблем на 100 автомобилей. В среднем по отрасли было 93 проблемы на 100 автомобилей.

10. Toyota

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Toyota Land Cruiser

Проблем на 100 машин: 90

9. Lexus

Lexus LS500

Проблем на 100 машин: 90

8. Dodge

Dodge Charger

Проблем на 100 машин: 90

7. Nissan

Nissan Altima

Проблем на 100 машин: 86

6. Chevrolet

Chevrolet Bolt

Проблем на 100 машин: 85

5. Lincoln

Lincoln Navigator

Проблем на 100 машин: 84

4. Ford

Ford Fusion

Проблем на 100 машин: 83

3. Hyundai

Hyundai Kona

Проблем на 100 машин: 71

2. Kia

Kia Stinger

Проблем на 100 машин: 70

1. Genesis

Genesis G90

Проблем на 100 машин: 63

Источник: Businessinsider