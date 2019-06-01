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Стало известно, когда Mercedes-Benz выпустит свой самый дешевый кроссовер

Главная » Последние новости » Новости авто » Стало известно, когда Mercedes-Benz выпустит свой самый дешевый кроссовер
 
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Автоконцерн Mercedes-Benz планирует привести новый компактный кроссовер на автомобильный салон во Франкфурт.

Mercedes-Benz покажет долгожданную новинку – свой самый дешевый кроссовер GLA – этой осенью. Об этом заявил источник издания Motor1, информирует enovosty.com/news.

Анонимный источник заявил, что презентация нового GLA пройдет в сентябре 2019-го. Ожидается, что его главными конкурентами станут Audi Q2 и BMW X2.

Компактный кроссовер GLA нового поколения разрабатывают на основе A-Class. Автомобиль станет наименьшим кроссовером, который когда-либо выпускал Mercedes.

Основную модель новинки оснастят бензиновым двигателем на 1,3 л. Он будет дополнен турбонаддувом, созданным вместе со специалистами Renault и Nissan. Именно таким мотором комплектуется Renault Arkana (имеет мощность 150 л.с. и пиковый крутящий момент на уровне 250 Н*м). Известно, что помимо 1,3-литрового двигателя, новый GLA будет выпускать и с 2-литровым турмотором.

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Новая машина сможет поддерживать как механическую, так и автоматическую коробку передач. Покупатель сможет выбирать между передним и задним приводом «железного коня».
Самый бюджетный кроссовер будет комплектоваться еще и мультимедийной ИИ-технологией MBUX. В ходе использования искусственный интеллект сможет постоянно оттачивать свое мастерство и изучать даже самые сложные команды.


Автор: Катерина Лукьянчук
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