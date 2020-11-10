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Рекордный спрос: Украинцы активно покупают подержанные иномарки

Главная » Последние новости » Новости авто » Рекордный спрос: Украинцы активно покупают подержанные иномарки
 
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В Украине спрос на подержанные импортные автомобили в пять раз выше, чем на новые машины

В прошлом месяце 38,6 тысяч подержанных иномарок перешли на украинские номерные знаки. Этот показатель в полтора раза превышает прошлогодний. Кроме того, он является рекордным с начала 2020 года. Следуя статистике, можно констатировать, что автомобили с пробегом украинцы покупают в пять раз чаще, чем новые машины, информирует enovosty.com/news.

Больше всего украинцы покупали импортный сэконд-хэнд в возрасте более десяти лет. 30% покупателей стали обладателями авто в возрасте от шести до десяти лет, такая же доля пришлась и на транспортные средства до пяти лет. Больше половины приобретенных украинцами автомобилей имеют бензиновый двигатель, 29% — дизельные машины, только 3% решили приобрести заграничный гибрид.

В ТОП-5 самых популярных б/у авто оказались Renault Megane, Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Volkswagen Golf и Ford Focus.

В целом, в 2020 году украинской пропиской обзавелись 281,1 тысяч иностранных сэконд-хенд автомобилей. Это в 4,1 раза больше количества регистраций новых автомобилей, приобретенных в этом году.

Читайте: Эксперты рассказали, насколько популярны сегодня в Украине российские авто

По материалам


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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