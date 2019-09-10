Mercedes представил роскошного конкурента Tesla Model S (ФОТО)

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Во Франкфурте Mercedes представил изящный электрический седан под названием Vision EQS. Запас хода составляет 700 км. Однако пока это всего лишь прототип.

На Франкфуртском автосалоне Mercedes презентовал электромобиль Vision EQS. Эксперты сообщают, что новый седан станет несомненным конкурентом Tesla Model S, информирует enovosty.com/news.

Инженеры построили новый автомобиль на абсолютно другой платформе. Кузов имеет сверхплавные изгибы и не имеет резких срезов на корпусе. Помимо этого, была увлечена колесная база. Из-за этого салон премиального электрокара стал шире.

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Изюминкой новинки стала современная оптика. Сотрудники корпорации на месте радиаторной решетки поместили панель с 188 светодиодами. По бокам «решетки» разместились фары, оснащенные голографическими линзами. Задние фонари изготовлены из 229 трехконечных звезд.

Салон автомобиля комплектуется развлекательной аппаратурой MBUX. Она состоит из трех сенсорных экранов (центральный и два на подлокотниках двери).

Mercedes Vision EQS комплектуется батарей мощностью 100кВт. На заряд аккумулятора до 80% уйдет всего 20 минут. Максимальная скорость – 200 км/ч.

На данный момент это прототип. Когда Vision EQS станет серийной моделью неизвестно.