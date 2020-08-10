Названы Топ-10 самых популярных подержанных авто

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Эксперты назвали Топ-10 самых популярных подержанных авто до $8 тысяч

Из-за карантина, вызванного пандемией COVID-19, многие покупатели при покупке автомобиля начали отдавать предпочтенее более дешевым автомобилям. Эксперты подготовили список бывших в употреблении автомобилей со стоимостью не более $8 тыс, информирует enovosty.com/news.

Важно отметить, что в Украине цены на некоторые автомобили могут быть выше. Однако, все таки, в подготовленном списке есть автомобили, стоимость которой аналогична заграничной

Список автомобилей:

2012 Toyota Corolla: этот автомобиль эксперты назвали «примером надежности бренда» и поставили его на первое место.

2012 Honda Civic: в данной модели эксперты акцентировали внимание на надежности, практичности и экономном расходе топлива

2012 Mazda3: этот автомобиль производится в разной ценовой категории в зависимости от кузова (седан или хэтчбек)

2010 Toyota Prius: этот автомобиль является одним из самых экономичных автомобилей. А надежность бренда ни у кого не вызывает сомнений

2013 Kia Soul: хэтчбек Kia Soul 2013 года известен своей «огромной практичностью»

2014 Nissan Sentra: автомобиль характеризуется топливной экономичностью и просторным салоном

2014 Chevrolet Cruze: модель со стильным дизайном, которая отличается высокой экономичностью.

2013 Kia Forte: компактный автомобиль, в форме хэтчбека и седана.

2013 Buick Verano: модель характеризуется надежностью и тишиной в салоне.

2014 Mitsubishi Lancer: автомобиль известен уникальным стилем и техническими характеристиками

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