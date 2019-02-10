Amazon против Tesla: компания Джеффа Безоса замахнулась на разработку автопилота

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Самый богатый человек на планете Джефф Безос потратит более, чем полмиллиарда долларов на создание автопилота.

Компания Безоса Amazon вкладывает огромную сумму в стартап Aurora Innovation, цель которого – разработка автопилота для автомобилей. В стартапе задействованы экс-сотрудники Google, Tesla и Uber, информирует enovosty.com/news.

На данный момент известно о 530-миллионной инвестиции Amazon в Aurora Innovation.

Стартап очень рад такой поддержке. Его сотрудники сообщили, что уникальные знания Amazon помогут воплотить идею в жизнь.

Добавим, что Aurora Innovation был создан в 2016 году Крисом Урмсоном — экс-главой проекта Google по автоматизированным машинам. В дальнейшем к Крису присоединился Стерлинг Андерсон, который занимал должность руководителя по автопилоту Tesla. Позже в их компанию влился и Дрю Багнел из Uber.

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Стартап в прошлом году сообщил, что первыми его клиентами станут автогиганты Volkswagen и Hyundai. На данный момент Aurora Innovation позиционирует себя как топовая компания, разрабатывающая автопилоты.

Справка. Amazon – самый большой онлайн-ритейлер на планете. В 2018 году уровень ее капитализации превысил триллион долларов.