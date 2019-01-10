Tesla прекращает выпуск двух «бюджетных» электрокаров

Главная » Последние новости » Новости авто » Tesla прекращает выпуск двух «бюджетных» электрокаров Tesla прекращает выпуск двух «бюджетных» электрокаров

Закрыть Отправить

Корпорация Илона Маска не будет продавать бюджетные модификации электромобилей Model S и Model X.

«Бюджетные» версии Model S и Model X будут доступны лишь до 14 января. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Илон Маск, информирует enovosty.com/news.

Tesla перестанет выпускать модифицированные Model S и Model X, комплектующиеся мотором на 75 кВт/ч. Маск призвал всех желающих оформить заказ на данные модели до понедельника.

О причинах остановки выпуска этих электрокаров ничего неизвестно. Илон Маск решил об этом умолчать.

Добавим, что пока стоимость Model S с аккумулятором на 75 кВт/ч составляет 66 750 дол, а Model Х на 75 кВт/ч стоит 72 950 дол. После 14 января таких «низких» цен уже не будет. Самая дешевая Model S будет стоить более 84 тыс. дол, а Model X – почти 88 тыс. дол.

Читайте: Tesla изменит интерьер будущих электрокаров (ФОТО)

Справка. Tesla Model S является пятидверным электрокаром, производство которого стартовало в 2012 году. В базовом варианте мощность двигателя составляет 362 л.с., а емкость — 85 км/ч. В автомобиле используется жидкостное охлаждение электромотора. Одного заряда хватает на преодоление 426 километров.

Tesla Model X – электрокроссовер, производство которого началось в 2015 году. Главная изюминка машины – автоматические двери типа «крылья сокола».