Рынок земли в Украине: чернозем на вывоз?

Главная » Рынки » Рынок земли в Украине: чернозем на вывоз? Рынок земли в Украине: чернозем на вывоз?

Закрыть Отправить

В Раде наступил финальный этап подготовки к дерибану земли сельскохозяйственного назначения, в связи с чем началось второе чтение законопроектов из так называемого земельного пакета. Будучи формально направленными на наведение порядка в земельных отношениях, нормативы эти изобилуют скандальными нормами, вплоть до откровенно грабительских. Мало того, что местным властям передается право изменения целевого назначения земли и эта процедура существенно упрощается, так еще и открываются невиданные возможности для снятия и вывоза плодородного слоя земли...

Последнее обстоятельство поражает своей дикостью и похоже на дурной сон. А главное, это заставляет вспомнить один из исторических кошмаров ушедшего ХХ века времен Второй мировой войны. Тогда гитлеровские оккупанты снимали плодородный слой украинской земли и вывозили чернозем вагонами в германский рейх! Автору довелось общаться с людьми, которые все это пережили на собственном опыте. Сейчас это варварство может вернуться стараниями зе-власти и разного рода «рыночных либералов».

Дела пока идут не очень… И слава богу, скажем мы!

Итак, в Раде рассматриваются во втором чтении два законопроекта из «земельного пакета». Это законопроект № 2194 о передаче земли местным территориальным громадам, а также № 2195 о земельных электронных аукционах, которые призваны сделать коммерческий оборот земли прозрачным.

Рассмотрение нормативов забуксовало. Были поданы более 3000 правок, которые, если строго следовать процедуре, все должны быть рассмотренными. На это, по разным оценкам, может уйти около месяца. Депутатов, которые подали эти поправки, поскольку выступают против продажи земли вообще, обвинили во вбросе «нормотворческого спама». Подобное обвинение можно было бы воспринимать как серьезное только в том случае, если бы законопроекты не изобиловали нормами, открывающими широчайшие возможности для грабежа страны, и прежде всего, это касается законопроекта № 2194.

Читайте: Миллионы гектаров земли были выведены из собственности государства, - Железняк. ВИДЕО

Кроме желания протащить в законодательства откровенно грабительские «нормы», активизация телодвижений по принятию «земельного пакета» объясняется стремлением разблокировать получения кредитов от МВФ и международных финансовых организаций. По целому ряду причин, займы на внешних рынках капитала в последнее время существенно подорожали, а ОВГЗ изначально являются сверхдорогими. В то же время, международные финансовые организации для продолжения кредитования требуют принятия в том числе «земельных законов». В частности, Мировой банк для получения Украиной каких-то 700 млн долларов в качестве условия выдвигает в том числе и «земельный пакет».

Кроме того, Запад недоволен тем, что к скупке земли принимаемое сейчас законодательство не допускает иностранцев. И хотя ранее такую возможность Зе-власть отвергала, сейчас наблюдаются маневры на тему о том, чтобы иностранцам каким-то образом дать возможность скупать землю.

При этом рядовым фермерам покупка даже небольших массивов земли будет, скорее всего, не по карману из-за банального отсутствия денежных средств. С отечественными банками и процентными ставками по кредитам, как вы понимаете, покупать землю за заемные средства просто невозможно… А найти единоразово условные 100 тысяч долларов, чтобы купить всего-то около 1000 гектаров земли, будет по силу далеко не каждому фермеру, то есть вся эта «реформа» изначально задумывается для тех, у кото есть большие деньги, а это иностранцы и отечественные нувориши.

Читайте: В Украине могут снять мораторий на продажу земли

О чем говорится и что замалчивают

Повторим, важнейшим из двух нормативов, которые рассматриваются в Раде, представляется законопроект № 2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и других законодательных актов Украины относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений. Проект был подан в парламент еще в октябре 2019 года и вскоре был в авральном режиме рассмотрен, но затем его прохождение остановилось противниками продажи земли по причине того самого «законодательного спама» в виде тысяч поправок, в результате чего второе чтение переносилось.

В общем и целом, задача норматива — упростить и навести порядок в земельных вопросах, касающихся земли территориальных громад, упростить передачу им земель и бюрократические процедуры.

Словом, норматив вроде бы нужный и полезный. Но ряд предлагаемых норм и разного рода детали вызывает не просто вопросы, а возмущение.

В частности, в проекте прописаны такие нормы:

— передача земель в пределах городов и за ними в распоряжение местных ОТГ;

— местные власти должны будут разработать детальные планы территорий, закрепив границы земельных участков;

— территориальная община сможет контролировать распределение земель и их статус;

— местные власти смогут менять целевое назначение земли, в том числе сельскохозяйственной;

— вся документация по землеустройству будет в открытом доступе;

— упрощается доступ к земле для граждан и бизнеса за счет отмены «лишних» разрешений и дублирования процедур проверки землеустройства.

Внешне все красиво, но известно, что дьявол кроется в деталях. Например, передача земель в городах и за ними в распоряжение громад и проведение границ между ними приведет «войнам за межу». Достаточно вспомнить, те перманентные разборки, которые идут на сей счет между Киевом и областью и которые сейчас могут резко активизироваться, и так — по всей стране. Упрощения в проверке землеустройства — это тоже благое дело, но надо понимать, что при этом резко увеличатся возможности для злоупотреблений, особенно если учесть, что у нас в кадастрах не совпадают границы, участки накладываются друг на друга, у одного участка могут быть несколько владельцев, и последствия «войн за межу» трудно себе представить.

Ну, и «вишенкой на тортике», несомненно, является предоставление громадам, а реально, местным «хозяевам жизни» права изменять целевое назначение земли, включая сельскохозяйственное, контролируя при этом распределение земель, то есть самих себя.

Сколько земель сельхозназначения, природно-рекреационного или лесного фондов уйдет при этом под застройку коттеджами, особенно вблизи больших городов, представить себе невозможно. Интересующиеся могут поездить вокруг столицы и посмотреть, что там творится сейчас, хотя указанные нормы еще даже не приняты. Даже в охранной зоне и на гидротехнических сооружениях Киевского водохранилища вовсю строят, хотя в советское время за такое могли бы «закрыть» всерьез и надолго, собственно, тогда такого и быть не могло, поскольку указанные сооружения являются объектом стратегической инфраструктуры.

«Усьо украдено до нас?»

Складывается подозрение, что такое скоропостижное проталкивание указанных норм с передачей права распоряжаться частью земли на места можно рассматривать в качестве некоей взятки местному «элитняку» со стороны власти, чтобы лоббистские группы в парламенте поддержали начинающийся в Украине земельный дерибан вообще.

Правда, вышел казус, хорошо характеризуемый знаменитой фразой из кинокомедии Леонида Гайдая: «Все уже украдено до нас!».

Когда встал вопрос о передаче территориальным громадам части земель, сначала речь шла чуть ли не о 10 млн гектаров, что по европейским, даже мировым меркам является огромной цифрой. Но сейчас речь идет «всего лишь» о 2 млн гектаров, что тоже немало, но это явно не 10 млн гектаров. В качестве объяснения прозвучала информация Госгеокадастра о том, что минимум 5 млн гектаров были выведены из госсобственности и разошлись «по рукам» по разного рода мутным схемам. Надо полагать, заниматься возвратом украденного и привлекать к суровой ответственности расхитителей народной земли никто во власти не собирается, в том числе, из-за боязни «выйти на самих себя» или на «родных и близких»…

Самое интересное, что особо «выпендриваться» местному лобби тоже не приходится, потому что если этот законопроект не будет принят, то с июля нынешнего года, когда откроется рынок земли, указанными 2 млн гектаров будут распоряжаться не ОТГ, а по-прежнему центральные власти. Как говорится, «лучше маленькая рыбка, чем большой таракан»…

Купил украинский паспорт — покупай украинскую землю!

Уверения зе-власти в том, что на продажу земли иностранцам будет существовать запрет, все больше вызывают недоверие. Разговоры о том, чтобы в Земельный кодекс прописать прямой запрет на приобретение земли сельхозназначения иностранными юридическими и физическими лицами, пока что остаются разговорами.

Но даже если эта норма будет включена, то вызывают опасения маневры власти вокруг темы двойного гражданства, которое позволит этот запрет обходить.

Получай украинское гражданства, не выходя из своего (исключение только для граждан России), — и можно покупать землю как гражданину Украины. А уж кому надо и за соответствующую мзду гражданство смогут предоставить в ускоренном темпе, чем заодно создается еще одна коррупционная кормушка. Таким образом зе-власть, похоже, намерена удовлетворить требование Мирового банка о допуске иностранцев и лиц без гражданства на рынок земли.

Владелец реально землей не владеет

По-прежнему остаются без изменений нормы, существенно ограничивающие права собственников земли в пользу нынешним арендаторов, что является явным лоббированием интересов агрохолдингов. Хотя напомним, что вся эта затея с земельной реформой начиналась под лицемерным лозунгом: «Дадим владельцам земельных паев свободно ими распоряжаться!». Но свободно распоряжаться не получится…

В проекте устанавливается, что постоянные землепользователи государственной и коммунальной земли, то есть нынешние арендаторы, имеют право на выкуп участков в собственность без земельных торгов, в рассрочку по нормативно-денежной оценке, которая в несколько раз ниже рыночной. Можно было бы уже сразу отдать бесплатно… Налицо явное заигрывание с агрохолдингами и местными «элитняками».

Норматив фактически ограничивает право владельца земли распоряжаться ею без согласия нынешнего арендатора. Напомним, что сейчас львиная доля земельных паев находится в аренде у крупных агрохолдингов. С началом так называемого «открытия рынка земли» владельцы паев фактически не смогут их продать или сдать в аренду без согласия нынешних арендаторов или связанных с ними лиц, которые будут иметь право приоритетного выкупа.

Продам родную землю вагонами на вывоз!

Но несомненным «гвоздем» этого образчика законотворчества следует считать нормы «о вывозе черноземов». Иначе, как скотством, такое «законосочинительство» назвать невозможно!

Сейчас для снятия верхнего слоя почвы требуется специальное разрешение. К тому же, существует ответственность за уничтожение грунтового слоя. Компенсации с этом случае могут составлять десятки тысяч гривен за гектар «испорченной» земли.

Кроме того, сейчас условием для выдачи разрешения на снятие плодородного слоя являются добыча полезных ископаемых, геологическая разведка, строительные или иные работы. То есть для снятия требуется уважительная причина, причем прописанная в нормативных документах. Понятное дело, что это «взятко-рисковая бюрократия», но это хоть какой-то контроль и наличие хотя бы формальных оснований для привлечения к ответственности.

Сейчас же предлагается разрешить снятие плодородного слоя по желанию собственника или землепользователя.

В законопроекте устанавливается, что «собственники земельных участков и землепользователи имеют право осуществлять снятие и перенос грунтового покрова исключительно на основании разработанного рабочего проекта землеустройства».

В переводе на нормальный язык, это означает «беспредел», поскольку разработать проект землеустройства может любая частная лавочка, причем под заказ, то есть запишет туда те требования, которые укажет заказчик. Более того, законопроект предлагает упразднить агрохимические паспорта, что окончательно избавляет собственников от ответственности за сохранение плодородия почв.

Наконец, в отличие от собственно земли, на снимаемый верхний плодородный слой не распространяются ограничения в виде запрета на продажу иностранцам, на объемы «в одни руки» и так далее.

Таким образом, одиозная практика вывоза гитлеровцами украинского чернозема во время войны вполне может повториться «на законных основаниях».

И это, наверное, все, что нужно знать о такой «земельной реформе»…