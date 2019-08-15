Рынок частных клиник: перезагрузка

Главная » Рынки » Рынок частных клиник: перезагрузка Рынок частных клиник: перезагрузка

Закрыть Отправить

Покупка медицинской сетью «Добробут» клиники «Борис», которая, по сути, была ее конкурентом, может существенно изменить рынок частных медицинских услуг.

Мелкие крупному не конкуренты

Уже сегодня очевидно, что «Добробут» с приобретением «Бориса» стал крупнейшей частной сетью в Украине, конкурировать с которой другим частным клиникам будет непросто. Особенно учитывая то, что многие из них сейчас не предоставляют полного комплекса медицинских услуг, тогда как «Добробут», по словам генерального директора сети Олега Калашникова, с получением активов «Бориса» способен будет предоставлять полный комплекс медицинских услуг высочайшего качества: от работы семейного врача и педиатра к оказанию узкопрофильных высокоспециализированных услуг, охватывающих хирургическое, травматологическое, онкологическое, кардио- и нейрохирургическое, реанимационное направления и т.п., а также неотложную помощь, покрывать потребности столицы и Киевской области, передают Экономические Новости.

Интеграция клиники «Борис» в медицинскую сеть «Добробут» начинается с объединения отделений неотложной помощи обеих клиник. Таким образом, время проезда к пациенту будет сокращено, что при предоставлении неотложной помощи является очень важным и выигрышным в плане конкуренции фактором.

«После объединения мы получим самую мощную частную скорую помощь. У нас совместно работают 20 карет, высокие стандарты оказания услуг: минимальное время проезда благодаря широкой географии расположения подстанций; оснащение, которое позволяет перевозить младенцев в специальных кувезах и транспортировать тяжелобольных на любые расстояния как в Украине, так и заграницу», — говорит медицинский директор сети « Добробут» Татьяна Аникеева.

Стоит также отметить, что «Добробут» строит новый корпус общей площадью 10 тыс. «квадратов». Сдача в эксплуатацию его планируется на 1 ноября 2020 года. По словам Олега Калашникова, здесь предусмотрено до 80 койко-мест. Сумма инвестиций в него, по приблизительным подсчетам гендиректора «Благосостояния», составит 15 млн доларив.

С ноября «Добробут» планирует заняться реконструкцией самого «Бориса». «Сначала планировали перестраивать полностью под детский стационар. Мы же как пришли к диалогу? — Искали на левом берегу помещения под детскую больницу и роддом, но уже сейчас после покупки задумались, возможно, «Борис» оставить универсальным стационаром с акцентом на скорую помощь», — отмечает в комментарии Экономическим Новостям Олег Калашников.

В том, что денег на все хватит — уверен. «Мы сейчас работаем с крупным инвестфондом и такими финансовыми институтами для привлечения средств, как Horizon Capital, ЕБРР, IFC и т.д.», — говорит Калашников.

В первую очередь кроме строительства новых корпусов и осуществления реконструкции гендиректор «Добробут» намерен вкладывать средства в такое направление медицины, как малоинвазивная кардиохирургия, что предполагает развитие эндоваскулярной хирургии по всему телу и по всей сердечно-сосудистой системе. «Относительно онкологии мы скорее сосредоточимся на ранней диагностике таких заболеваний и их лечении», — говорит он.



Михаил Радуцкий (слева) и Олег Калашников

В целом же приобретением «Бориса» «наполеоновские» планы Олега Калашникова не ограничились. «Я считаю, что развить компанию до того уровня, который я себе представляю, без поглощения невозможно. Мы будем в любом случае находить какие-то объекты. Мы постоянно ведем консультации на эту тему. Например, мне нравится «Odrex» в Одессе, но они об этом еще не знают», — отмечает он в комментарии.

Также Калашников не прочь приобрести и государственные клиники в случае их продажи. «Если госклиники в какой-то момент будут активно продаваться, мы не сможем оставаться в стороне», — отмечает он. «Грузинский сценарий» приватизации государственных клиник он считает вполне приемлемым и поддерживает идею продажи нашим государством своих больниц.

Несмотря на это, в планах Калашникова на ближайшие 2-3 года — закрепление в Киеве и освоение его пригородной зоны. «Этот бизнес, с одной стороны, очень интересен своей высокой емкостью. Большая рыночная ниша. Мы считаем, что в будущем можно построить крупный оператор с очень значительным оборотом. С другой стороны, наши результаты еще далеки от тех, которые мы бы хотели иметь », — отмечает он.

На вопрос Экономических Новостей о том, кого он видит сейчас своим конкурентом, Олег Калашников отвечает: «Я считаю, что «Оберег» строит хороший, перспективный проект. «Медиком» можно считать конкурентом. Есть несколько новых проектов, которые уже задекларированы, но еще не реализуются, однако, зная некоторых владельцев, уверен, что они будут осуществлены. Поэтому со временем это пространство будет все больше заполняться».

Заполненность рынка

Отметим, по заключению АМКУ, совокупная доля «Бориса» и «Добробута» на рынке Киева не превышает 35%.

«Рынок медицинской помощи в пределах Киева является высококонкурентным: участники концентрирования и после его совершения в дальнейшем будут испытывать значительную конкуренцию как крупных многопрофильных клиник, так и небольших игроков всех форм собственности», — рассказал, давая «добро» на покупку «Бориса» «Добробутом», в своем заключении АМКУ.

Олег Калашников отмечает, что объединенная компания занимает 8% рынка, однако это может быть и не точно, поскольку сам рынок является непрозрачным.

Между тем, по разным подсчетам, рынок частной медицины Киева составляет от 20 до 30 тыс частных медицинских центров и клиник. Это примерно половина из общего количества их в Украине. При этом новые частные кабинеты и медицинские центры, филиалы сетевых медицинских клиник и т.д. появляются почти каждый день. Несмотря на это — не все они успешны.

«На сегодня, например, в Киеве не все построенные клиники являются успешными медицинскими бизнесами», — отмечает руководитель и владелец Shagov Aesthetic Medicine Евгений Шагов. По его мнению, чтобы быть успешным на этом рынке, нужно акцентировать внимание на персонале и его профессионализме, инвестировать именно в этих людей, а не в лишние квадратные метры и различные дизайнерские решения. «Только тогда маленькие клиники имеют шанс выстоять на рынке», — отмечает Шагов.

Руководитель Naturelle Dental Clinic Максим Леснухин считает, что нередко именно расширение медицинского учреждения на практике снижает качество предоставления услуг.

К известным многопрофильным частным клиникам Киева сегодня относятся «Добробут», «Борис» (как юрлицо остался), «Adonis», «Eurolab», «Иnto-Sana», «Инго», «Healthy & Happy», «Медиком», «Медбуд» , «Медисвит», «Оберег», «Оксфорд Медикал», «Impuls» и другие.

Незаполненная ниша

«Добробут» планирует оставить для других заключения деклараций с семейными врачами. Так, подписывать декларации на медицинское обслуживание с семейными врачами, как это раньше практиковал «Борис», в объединенной сети больше не будут, поскольку это не соответствует их бизнес-интересам. «При существующих тарифах я не вижу смысл этого делать. Это экономически нецелесообразно, расходы на лечение покрывать тяжело. Нужно, чтобы государство ввело возможность сооплаты за медицинские услуги», — говорит Олег Калашников. По его словам, заключение деклараций с семейными врачами «Борис» практиковал в основном ради поддержки трансформации системы здравоохранения, а не из бизнес-интереса. Несмотря на это, обслуживать тех, кто уже успел раньше подписать декларации с «Борисом» — таких примерно 6 тыс человек — «Добробут» обещает.

Между тем, по данным Национальной службы здоровья Украины, договоры с ними на заключение деклараций подписали более 100 частных клиник и более 100 физических лиц-предпринимателей. Они получают от государства ежегодную фиксированную выплату за обслуживание каждого пациента, с которым врачи этого учреждения подписали договор. Среди топовых кроме «Борис» — «Odrex» и «Ilaya».

В Минздраве уверены, что положительный опыт реформы в будущем будет способствовать введению частной практики и сотрудничества с НСЗУ еще больше медиков.

Сама реформа первичного звена — «деньги следуют за пациентом» — побудила многих врачей к открытию собственного бизнеса. Семейный врач Виолетта Лейка, которая именно «под реформу» в июне 2018 открыла собственную медицинскую студию Dr.Liyka, рассказывает, что получать здесь деньги можно не только за предоставление гарантированных услуг пациентам, с которыми есть договоры от НСЗУ, но и зарабатывать на дополнительных прививках, консультациях пациентов, которые не желают подписывать декларацию. «Если врач имеет дополнительную специализацию, скажем, по грудному вскармливанию, он может проводить платные занятия для групп молодых родителей. Это могут быть тренинги для тех, кто хочет похудеть, и тому подобное. А еще есть медицинский франчайзинг, когда человек получает готовую медицинскую студию с сопровождением — оформлением документов, приобретением оборудования, выбором помещения, логотипами, шрифтами, брендбуком и своей фамилией. Я предоставляю человеку все эти инструменты и в общем своим финансовым результатом довольна», — говорит она.

Для открытия небольшой частной клиники, по словам участников рынка, нужно иметь сумму более 20 тыс долларов.

Между тем, в какую сумму обошлась покупка «Бориса» «Добробут», пока остается тайной. Стороны заявили, что было подписано соглашение, по которому сумма приобретения не ьудет разглашаться. По версии Олега Калашникова, покупка обошлась «дорого». По версии основателя «Бориса» Михаила Радуцкого, «отдали за бесценок». Еще накануне сделки участники рынка оценивали ее в 30 млн долларов, хотя на самом деле эта сумма может быть и значительно больше, учитывая инфраструктуру и площадь помещений «Бориса». По словам Михаила Радуцкого, сегодня для открытия новой медицинской клиники нужно иметь 15-20 млн «не гривен».

Заметим, что начальные инвестиции в «Борис», который был открыт в 1993 году, составляли от 30 до 100 000 долларов.