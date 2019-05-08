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В аэропорту «Борисполь» запускают новый многоуровневый паркинг (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Культура-видео » В аэропорту "Борисполь" запускают новый многоуровневый паркинг (ВИДЕО)
 
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В международном аэропорту «Борисполь» 23 мая должен состояться запуск первой части многоуровневого паркинга на 1000 мест

В пресс-службе международного аэропорта «Борисполь» сообщили, что 23 мая должно состояться открытие и запуск в работу первой части многоуровневого паркинга на 1000 мест. Торжественное открытие паркинга будет сопровождаться музыкальным фестивалем «KBPAEROPARTY. «Паркуемся на крыше!», информируют Экономические Новости.

Запуск первой очереди паркинга имеет стратегически важное значение для международного аэропорта, поскольку при стремительно растущем пассажиропотоке имеющихся парковочных мест было недостаточно. Заместитель генерального директора аэропорта «Борисполь» Георгий Зубко сообщил, что накануне летнего сезона аэропорт «Борисполь» успешно справился с проблемой необходимости увеличения паркомест.

Новый паркинг оборудован инновационной автоматизированной системой управления, использующейся в аэропортах Heathrow (Лондон), Вены, Dubai International Airport, Гонконга и Schiphol (Нидерланды). Данная система предусматривает идентификацию свободных паркомест и функционирование системы видеонаблюдения с возможностью распознавания водителя и автомобильных номеров. Возможен как безналичный, так и наличный расчет. Стоимость услуг парковки составит 30 гривен в час.

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Напомним, ранее сообщалось, что с марта этого года аэропорт «Борисполь» начал эксплуатацию терминала F, с которого улетают самолеты таких компаний, как «Буковина», Ryanair, Bravo Airways, Laudamotion, SkyUp и Yanair.


Автор: Оксана Ельченко
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