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Видеохит: лось изобрел оригинальный способ борьбы с жарой

Главная » Последние новости » Культура-видео » Видеохит: лось изобрел оригинальный способ борьбы с жарой
 
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На Аляске в этом году наблюдается аномально жаркая погода. Рекордные показатели заставляют даже животных придумывать новые способы охлаждения. В частности, лось использовал для этого газонный ороситель.

Житель Аляски заснял необычное зрелище. Во время жары на его участке возле оросителя газона примостился огромный лось. Животное хотело хотя бы немного освежиться под струйками воды, информируют Экономические Новости.

Данное видео было снято во время рекордной жары на Аляске. В ролике заметно, что животное удобно легло на травку прямо над оросителем. Брызгам воды лось был очень рад. Причмокивая он подставлял под воду свою морду и рога.

Автор ролика вошел в положение животного и не стал его прогонять. Мужчина написал, что сейчас американский штат переживает необычную волну жары. «Все делают все возможное, чтобы хоть бы немного остудиться», — добавил он.

Читайте: На Аляске зафиксирована рекордная жара

Всего за первый день данное видео собрало несколько тысяч просмотров на видеохостинге YouTube. Интернет-пользователи оставили много комментариев. Некоторые сочувствовали бедному животному, а другие восхищались умом лося.


Автор: Катерина Лукьянчук
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