Почему Ольгу Буславец выжили из Минэнерго?

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Что происходит в энергетическом секторе Украины?

В последнее время кадровые перестановки во власти стали до неприличия скоропалительными, непубличными, просто какими-то подковерными. Топ-чиновников увольняют одним щелчком пальцев, буквально за их спиной, без всякого внятного объяснения причин – о которых украинцам остается только гадать. И вот теперь очередной жертвой этих интриг стала Ольга Буславец, несколько месяцев возглавлявшая Министерство энергетики в качестве временно исполняющей обязанности (ВРИО) министра.

Буславец была снята с должности без всяких предварительных слушаний, без открытой дискуссии, без критических публикаций в СМИ – похоже, что все эти демократические традиции остались в прошлом. Просто появилось распоряжение правительства № 1466-р от 20 ноября, которое объявило недействительным прежнее распоряжение, назначавшее её и.о. министра. Теперь Буславец снова осталась лишь первым замом – но надолго ли?

А следующим распоряжением правительства № 1467 исполнение обязанностей главы Минэнерго было возложено на Юрия Бойко (не тому, который из ОПЗЖ). Однако уже высказано мнение, что и он там надолго не задержится, а уступит это кресло Юрию Гнатюку. Так что же происходит?

Феодализм украинской энергетики

Чтобы хоть как-то понять смысл перестановок в Минэнерго, сначала нужно получить представление о том, что сегодня представляет собою украинская энергетика. Лет тридцать назад всё было просто и понятно: есть министерство – и есть подчиняющиеся ему предприятия, организованные в управления, тресты и т.д. Но эта схема давно канула в лету, уничтоженная волнами приватизации, разделами сфер влияния, рейдерскими захватами, договорняками, «рыночными реформами» и внешним управлением.

Сегодня украинская энергетика больше всего напоминает карту средневековой Европы периода феодальной раздробленности. Уже приватизированные предприятия стали уделами олигархов, а пока еще остающиеся в госсобственности находятся под контролем соперничающих кланов. «Нафтогаз» вообще уже несколько лет является «отдельным государством»!

Ольга Буславец

Они используют Минэнерго в своих целях, как слабого безвольного короля. Министерство уже давно не управитель, а лишь регулятор – но и эту функцию у него постепенно отбирают по настоянию Запада, желающего заменить украинские структуры власти своими ручными «независимыми регуляторами рынка». Наверняка наши олигархи приспособятся и к этим новым условиям, но пока что они хотят выжать из Минэнерго всё, что могут. Поэтому все они продолжают пристраивать в его руководство своих людей.

Вот и Ольгу Буславец до сих пор называют креатурой Ахметова, и её отставку связывают именно с этим. А если точнее, то в СМИ сейчас активно муссируется версия о том, что Буславец останавливала АЭС в угоду ахметовским ТЭС, чем сильно разозлила Коломойского и Пинчука, чьи ферросплавные заводы нуждаются в дешевой электроэнергии. И что решение об её отставке исходило из Офиса президента. Сюда приплели даже выборы в США: мол, в свете победы там Байдена, давний спонсор американских демократов Виктор Пинчук начинает свой реванш в Украине, и скоро Минэнерго возглавит якобы его человек Юрий Гнатюк.

Звучит это складно, если только не замечать множество противоречий. Ну вот, например, если Буславец так усердно лоббировала интересы Ахметова, то зачем же её решили заменить на Юрия Бойко – который уж точно является одним из протеже Рината Леонидовича? Причем, назначение Бойко продавил сам Шмыгаль, имеющий твердую репутацию «ахметовского премьера».

Денис Шмыгаль

Остановка энергоблоков АЭС в нынешнем году началась до того, как Буславец была назначена ВРИО министра энергетики. А нынешний пуск энергоблока на Запорожской АЭС был запланирован до её отставки. Это тоже противоречия! Впрочем, высказывается и мнение, что Буславец была против этого пуска, потому что «Госатомрегулирования» признало эти блоки не полностью готовыми к работе. Но руководство «Энергоатома» (которое сейчас якобы контролируется Коломойским) и Офис президента так торопились увеличивать атомную генерацию, что решили просто убрать мешающего пуску и.о. министра энергетики. Но тогда становится непонятным, при чем же тут Ахметов?

История одного «лоббизма»

Еще один пример этой противоречивости – история с якобы лоббированием Буслевец громадных (46-69%) скидок на газ для ахметовского «ДТЭК Востокэнерго». Её затем не раз использовали как главный аргумент обвинения Буславец в проахметовской деятельности. Однако автор «сенсации» Денис Бигус не пожелал вникнуть в её подробности (как и во всё, что происходит на Востоке Украины), хотя именно детали полностью меняют всю картину.

Эти скидки требовались для Луганской ТЭС, расположенной в городке Счастье, недалеко от линии разграничения зоны АТО. Данная ТЭС десятилетиями питала значительную часть Луганской области, которая до недавно не была подключена к общей энергетической системы Украины. То есть была эдаким островом, на котором в случае остановки ТЭС полностью отключалось электроснабжение. С 2014 года угроза этой остановки возникала постоянно: сначала из-за боевых действий, потом из-за блокирования поставок угля (они традиционно шли со стороны Луганска). Жители области со страхом читали регулярные новости о том, что топлива на станции осталось на 2-3 дня работы. Случись катастрофа, она была бы не только инфраструктурная, но и политическая: область могла бы взбунтоваться вновь.

Летом 2019 года, после очередного такого кризиса, ТЭС перевели на газ – чтобы не погрузить «подконтрольную» часть области во тьму («неподконтрольная» давно имеет свои источники электроснабжения). Но так как себестоимость вырабатываемой на газу электроэнергии вышла бы запредельной, и это привело бы к резкому повышению тарифов для потребителей области, то 14 августа того года правительство Гройсмана приняло решение о продаже газа для ТЭС (покупатель – «ДТЭК Востокэнерго») по льготной цене. И вот Бигус «раскопал», что в 2019 году Буславец, будучи гендиректором Энергетических рынков Минэнерго, было соавтором и чуть ли не лоббистом этого постановления.

Но затем что-то произошло, и уже через два дня Гройсман отозвал это постановление. Возможно, причиной были возражения главы «Нафтогаза» Коболева о громадных убытках, которые он получит от продажи газа по сниженной цене, или прямой подсрачник от МВФ. Тем не менее, этот прилепленный Бигусом ярлык «лоббиста Ахметова» прочно приклеился к Ольге Буславец, а потом к нему добавили и якобы устроенное ею в интересах ДТЭК умышленное снижение генерации АЭС. Теперь-то мы видим истинную суть этих «разоблачений», но чтобы исправить имидж человека, требуется время и качественная информация.

После своего увольнения Ольга Буславец выпустила видеоролик-отчет, о своих достижениях, которые, впрочем, большинству украинцев покажутся малозначимыми и неинтересными. Ведь с точки зрения рядовых потребителей электроэнергии и газа (а это 99% населения страны), за прошедшие 7 месяцев никаких позитивных изменений не произошло (разве что выплатили задолженность горянкам). Электричество не подешевело, а даже подорожало, газ то пошел вниз, то снова поднялся в цене. Принятые Буславец пакеты структурных реформ актуальны для предприятий и игроков энергорынка, но для «физлиц» они не значат ничего.

Впрочем, хорошее нередко просто остается за кадром. Например, мы недостаточно осознаем, что позиция Буславец и «Госатомрегулирования» по запуску атомных энергоблоков препятствовала угрозе нового Чернобыля. А теперь всё, остается только с иконой вокруг реактора ходить и молиться, чтобы не рванул!

Герус атакует

Единственное, в чем не приходится сомневаться, так это в том, что заказ на увольнение Буславец пришел из ближайшего окружения Зеленского. Возможно, и не из самого его Офиса, но уж точно к нему приложил руку Андрей Герус – член НКРЭКУ в 2014-2015 голах, представитель президента в Камбине в 2019-м, глава парламентского комитета по энергетике и давний враг Буславец.

Его постоянно ошибочно называют человеком Коломойского – поскольку он причастен к ряду решений, принятых в его пользу. Но выше мы убедились, что иногда так только кажется. В данном случае реальность тоже несколько иная: Андрей Герус сначала в 2003-2007 г.г. работал в «Галнафтогазе» у Виталия Антонова,а затем он сделал себе карьеру в «Concorde Capital» Игоря Мазепы, откуда и пришел во власть.

Читать полностью на https://enovosty.com/ekonomika/full/2511-pochemu-olgu-buslavec-vyzhili-iz-minenergoоткуда и пришел во власть.

Так вот, чтобы понять, кто такой Герус и чьи интересы он защищает, нужно просто ознакомиться с историями этих компаний и их владельцев – назвать которых скандальными было бы слишком мягко. «В воровстве родился, в воровстве и помрешь!», — сказал как-то царь Петр о Меньшикове. Это же можно сказать и о прежних «работодателях» Геруса, делегировавших его в команду Зеленского. Таким образом, Герус – человек Мазепы! Однако вполне может играть и в пользу Коломойского, потому что хозяева «Concorde Capital» и «Привата» старые приятели и компаньоны, у них в Латвии даже общий филиал «Приватбанка» был!

Герус регулярно конфликтовал с Буславец по самым разным темам. Причем, если Герус был радикально против из-за «Роттердамской формулы» (Буславец её поддержала), и казалось, что он «за народ», то в деле Луганской ТЭС он уже яростно выступал против продажи станции газа по льготной цене — хотя понимал все последствия возможной катастрофы.

В июне 2020-го Герус требовал Ольгу Буславец на ковер в Раду, заявляя, что ситуация в энергетике только ухудшается. Аккурат в то же самое время Буславец встретилась с бастующими горняками шахт, принадлежащих или контролируемых Ахметовым, которые требовали выплатить им задержанную зарплату. Задержка образовалась не с момента назначения Буславец, и не по вине Минэнерго, напротив, она начала эту проблему решать – но, видимо, Герус не хотел этого решения, ему было нужно, чтобы у Ахметова возникли проблемы.

Если проанализировать все их стычки, то можно придти к такому выводу: Герус всегда выступал не столько против Буславец, сколько против Ахметова. В тех случаях, где решения Буславец никак нельзя было истолковать как лоббизм интересов ДТЭК, Герус её не задевал. Тем не менее, это по его инициативе против Буславец была развернута информационная компания, упрямо называвшая её «человеком Ахметова». Развернута с апреля 2020-го, когда после спешной отставки бывшего «дтэковца» Виталия Шубина новым ВРИО главы Минэнерго назначили Ольгу Буславец, а не Олега Семинского – заместителя Геруса по парламентскому комитету, которого он изо всех сил лоббировал на эту должность.

Видимо, тут ничего личного – просто Герусу очень нужно было освободить кресло. Но для кого, для Семинского? Вряд ли он не понимает, что Шмыгаль не поддержит его кандидатуру, а будет назначать хотя бы и.о. людей из обоймы Ахметова или хотя бы таких нейтралов, как Ольга Буславец. Или он старается для Юрия Гнатюка? Не исключен и более прозаический вариант: всё дело действительно в запуске АЭС, который нужно было ускорить, а Буславец этому мешала. Но это может быть лишь один их эпизодов большой борьбы за передел влияния в украинской энергетике.

Сейчас ряд экспертов утверждают, что у Буславец есть шанс вернуться в кресло не и.о., а уже полноценным министром. Для этого лишь необходимо, чтобы её поддержало парламентское большинство. Честно говоря, учитывая, что во главе комитета по энергетике стоит Герус, который еще и регулярно ходит на Банковую «шептать» на ухо президенту, в это верится с трудом. Но сейчас, когда президент стремительно теряет свой вес из-за таких советчиков, а его партия разваливается на глазах, возможно всё! И возможно таки профессионализм Буславец сможет побороть нездоровую конкуренцию.