Назвали продукты, которые категорически нельзя беременным

Главная » Последние новости » Здоровье » Назвали продукты, которые категорически нельзя беременным Назвали продукты, которые категорически нельзя беременным

Закрыть Отправить

Продукты, которые содержат в себе чрезмерное количество линолевой кислоты, а также других ненасыщенных жиров, создают большую опасность для беременных женщин. Это такие продукты, как чипсы, майонез и другие.

Австралийские ученые провели ряд исследований в ходе которых выяснили, что употребление беременной женщиной определенных типов нутриентов, может навредить не только будущей маме, но и растущему в животе малышу.

Исследователи провели эксперимент на беременных самках грызунов. Они наблюдали за тем, как организм животных реагировал на омега-6 жиры, ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в растительных маслах и майонезе.

Так, они обнаружили, что всем беременным, а особенно тем, кто ожидает появления ребенка мужского пола, настоятельно рекомендуется не употреблять такие продукты. Кроме того, микроэлементы в них содержащиеся, ухудшают работу мозга и приводят к возникновению депрессии.