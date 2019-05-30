Магнитные бури в июне: составлен прогноз геомагнитной обстановки

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Первый летний месяц ознаменуется несколькими мощными метеоударами. Первая магнитная буря произойдет совсем скоро – 3 июня.

Геомагнитная обстановка в июне будет более благоприятной, нежели она была в мае. Однако солнечных вспышек все же будет достаточно, чтобы ухудшить состояние метеозависимых людей.

Первая сильная магнитная буря ожидается 3 июня. 8 же июня, согласно прогнозу, должна пройти средняя магнитная буря, которой вполне под силу ухудшить общее состоянии и понизить нашу работоспособность.

Самая мощная магнитная буря первого летнего месяца произойдет 9 июня. Эксперты советуют заблаговременно позаботиться о своем здоровье. В случае наличия хронических болезней, начать принимать меры необходимо еще за несколько дней. Отголоски магнитного всплеска будут ощутимы и 10 июня.

Еще одна сильная буря состоится 19 июня. Метеозависимым людям следует также поберечься в этот день, больше отдыхать и соблюдать питьевой режим.

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Конец июня также будет неспокойным – с 28 до 30 числа ожидаются средние геомагнитные колебания.

Во время солнечной вспышки метеочувствительные люди могут прочувствовать такие симптомы:

— повышенную сонливость или бессонницу,

— резкую смену настроения, раздражительность и тревожность,

— рассеянность,

— обострение хронических заболеваний,

— скачки давления,

— мигрени.