Эволюция ИИ: роботы станут умнее благодаря специальным перчаткам

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Ученые придумали, как научить роботов определять предметы на ощупь. Для этого были созданы специальные перчатки STAG, которые превращают роботизированную руку почти в человеческую.

До сих пор роботы не имели человеческого навыка, заключающегося в поиске того или иного предмета в темноте. Человек без труда может нащупать смартфон, очки или карандаш. Искусственному интеллекту же не хватало информации о форме всех предметов и их массе.

Решить данную проблему взялись сотрудники Массачусетского технологического института. Для этого ими была создана перчатка под названием STAG. С ее помощью робот сможет получать информацию о тактильных ощущениях.

Ученые сделали свое изобретение очень бюджетным. Одна перчатка имеет более 500 микро-датчиков и стоит 10 долларов. Таким образом даже небольшой стартап, занимающийся робототехникой или автоматизированными протезами, сможет приобрести изобретение.

Первоначально перчатку, подключенную к ПК, надевали сами исследователи. Они брали ею различные предметы: от теннисных мячей до газированных напитков. В это время сверхточная нейронная сеть собирала информацию. Анализировалась и форма, и вес предмета. Масса определилась с помощью давления, которое человеческие пальцы прилагают для удерживания той или иной вещи.

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В итоге, уровень точности распознавания информации составил 76%.